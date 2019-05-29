Maurizio Sarri antrenmanı terk etti!
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde bir diğer İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek Chelsea'nin teknik direktörü Maurizio Sarri dün akşamki idmanda çok sinirlendi. Maç öncesi yapılan son antrenmanda David Luiz ve Gonzalo Higuain arasında gerginlik çıktı. David Luiz'e sinirlenen Sarri, idmanı öfkeli tavırlarla terk etti.
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