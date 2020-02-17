FIFA'da değişiklik! 2 Türk oyuncu için karar...

Dünyanın en çok tercih edilen konsol oyunlarından olan FIFA'da, kış güncellemeleri belli oldu. Avrupa'nın bir çok kulübünde forma giyen yıldızların güçleri yükseltilirken, 2 Türk oyuncunun da yükselişi göze çarpan detaylardan biri oldu. İşte FIFA 2020'nin kış güncellemesinde yer alan o isimler...
17 Şubat 2020 Pazartesi 15:23
Güncelleme: 17.02.2020 15:49
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Tüm dünyada en çok oynanan futbol oyunu olma özelliği taşıyan FIFA 20'da kış güncellemelerinin detayları belli oldu.
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FIFA oyununda yer alan 50 oyuncunu genel özelliklerinin (Overal) 3 puan veya daha fazla artırıldığı ve güncellendiği haberi paylaşılırken bu isimler arasında 2 Türk oyuncunun olması da dikkatlerden kaçmadı.
Premier Lig ekibi Leicester City'de gösterdiği performansla dünyanın beğenisini toplayan Çağlar Soyüncü ve yaşadığı ağır sakatlık öncesinde Juventus'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Merih Demiral'ın puan yükselişi belli oldu. İşte o liste;