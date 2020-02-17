FIFA'da değişiklik! 2 Türk oyuncu için karar...

Dünyanın en çok tercih edilen konsol oyunlarından olan FIFA'da, kış güncellemeleri belli oldu. Avrupa'nın bir çok kulübünde forma giyen yıldızların güçleri yükseltilirken, 2 Türk oyuncunun da yükselişi göze çarpan detaylardan biri oldu. İşte FIFA 2020'nin kış güncellemesinde yer alan o isimler...

17 Şubat 2020 Pazartesi 15:23 Güncelleme: 17.02.2020 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





