Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

Bir dönem Real Madrid, Bayern Münih, Galatasaray formalarını terleten ve şu sıralar Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunda bulunan Hamit Altıntop, Almanya'nın saygın gazetelerinden Bild'e özel bir röportaj verdi. Türkiye'de forma giyen Lukas Podolski ve Max Kruse'den, Schalke 04'te ki başarılı performansıyla göz dolduran Ozan Kabak'a değinen Hamit Altıntop'un röportajını haberimizden okuyabilirsiniz. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
15 Şubat 2020 Cumartesi 11:58 Güncelleme: 15.02.2020 12:45
Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda bulunan Hamit Altıntop, Almanya'nın Bild gazetesine özel bir röportaj verdi. Altıntop'un konuşmasından kesitler şu şekilde yer aldı;

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Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

- Sayın Altıntop, Lukas Podolski Türk futbolcu için ne kadar önemli?

Türkler için Lukas'ın burada tekrar oynaması büyük bir onur. (Antalyaspor). Dünya şampiyonu ve uluslararası deneyime sahip bir yıldız olarak Süper Lig'i büyük ölçüde geliştiriyor. Podolski, harika bir kariyerin ve çalışkanlığın mükemmel bir örneğidir. Türk oyuncular, özellikle yetenekliler, onu her an yakından izlemek zorunda. Nasıl çalıştığını ve performansını görmeliler. Hikayesini ve kariyerini de.

Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

- Türk oyuncular Podolski'den özel olarak ne öğrenmelidir?

Pek çok yetenekli futbolcumuz var. Ancak sorunumuz genellikle tutarlılık, doğru çalışma şekli, iyi bir zihniyet ve disiplindir. Podolski, Max Kruse gibi Bundesliga'dan gelen profesyoneller sadece bunları geliştirmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, Alman yıldızların kendi ülkelerine olumlu geri bildirimler verdiklerini de umuyorum.

Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

Haziran 2019'da Futbol Federasyonunun yönetim kurulu üyesi oldunuz. Seyir zevkini yükseltmek en önemli görevlerinizden mi?

Amaç Türk futbolunu en üst seviyeye çıkarmak ve bu seviyeyi korumak. Milli takımımız, ligimiz, kulüplerimizle ilgili. Avrupa'nın en iyileri arasında olmalılar. Bununla mücadele ediyorum ve tecrübemizi, projemizi, uygulamamıza yardımcı olmak için kullanmak istiyorum.

Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

Kulüplerdeki yetkililerle konuşmak konusunda son derece aktifim. Örneğin, ülkedeki okullarla köprüler kurmaya çalışıyorum. Tüm gün okul sistemimizde spor çeşitliliğini genişletmek, futbol için daha fazla ders koymak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu ihmal edildi. Ayrıca, bir çok finansman projesi ve mükemmel gençlik çalışmaları ile Almanya futbolu bizim için büyük bir rol model.

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