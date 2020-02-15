Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...

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- Sayın Altıntop, Lukas Podolski Türk futbolcu için ne kadar önemli?
Türkler için Lukas'ın burada tekrar oynaması büyük bir onur. (Antalyaspor). Dünya şampiyonu ve uluslararası deneyime sahip bir yıldız olarak Süper Lig'i büyük ölçüde geliştiriyor. Podolski, harika bir kariyerin ve çalışkanlığın mükemmel bir örneğidir. Türk oyuncular, özellikle yetenekliler, onu her an yakından izlemek zorunda. Nasıl çalıştığını ve performansını görmeliler. Hikayesini ve kariyerini de.
- Türk oyuncular Podolski'den özel olarak ne öğrenmelidir?
Pek çok yetenekli futbolcumuz var. Ancak sorunumuz genellikle tutarlılık, doğru çalışma şekli, iyi bir zihniyet ve disiplindir. Podolski, Max Kruse gibi Bundesliga'dan gelen profesyoneller sadece bunları geliştirmemize yardımcı olabilir. Ayrıca, Alman yıldızların kendi ülkelerine olumlu geri bildirimler verdiklerini de umuyorum.
Haziran 2019'da Futbol Federasyonunun yönetim kurulu üyesi oldunuz. Seyir zevkini yükseltmek en önemli görevlerinizden mi?
Amaç Türk futbolunu en üst seviyeye çıkarmak ve bu seviyeyi korumak. Milli takımımız, ligimiz, kulüplerimizle ilgili. Avrupa'nın en iyileri arasında olmalılar. Bununla mücadele ediyorum ve tecrübemizi, projemizi, uygulamamıza yardımcı olmak için kullanmak istiyorum.
Kulüplerdeki yetkililerle konuşmak konusunda son derece aktifim. Örneğin, ülkedeki okullarla köprüler kurmaya çalışıyorum. Tüm gün okul sistemimizde spor çeşitliliğini genişletmek, futbol için daha fazla ders koymak için çalışıyoruz. Şimdiye kadar bu ihmal edildi. Ayrıca, bir çok finansman projesi ve mükemmel gençlik çalışmaları ile Almanya futbolu bizim için büyük bir rol model.