Felipe Melo yine rahat durmadı! 'Anneme küfür etti' - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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Felipe Melo yine rahat durmadı! "Anneme küfür etti"

Brezilya Paulista Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Claudinho, Palmeiras ile oynadıkları karşılaşmada tartışma yaşadığı Felipe Melo'nun kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu iddia etti.
3 Şubat 2020 Pazartesi 20:31 Güncelleme: 03.02.2020 20:38
Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti

Brezilya Paulista Ligi 4. maçında Bragantino ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Nabi Abi Chedid Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bragantino 2-1 yendi.

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Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti

Ev sahibi ekibin gollerini Uillian Correira ve Ytalo kaydederken, Palmeiras'ın tek sayısı Eduardo Pereira Rodrigues'ten geldi.

Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti

Mücadele esnasında, Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı Felipe Melo ile Bragantino'da top koşturan Claudinho arasında bir tartışma yaşandı.

Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti

İki futbolcu arasında yaşanan tartışma maç sonuna da taşınırken 23 yaşındaki futbolcu, Melo ile yaşadığı olay hakkında flaş ifadeler kullandı.

Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti

Globo Esporte'a konuşan genç sol kanat, "Felipe Melo'nun sahada nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor. Bana 'Kalk ve top oyna!" dedi."

Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti

"Bana küfür etti. Anneme küfür etti. Kariyerine saygı duyuyorum ama asla başımı öne eğmeyeceğim. Özellikle ona karşı." diye konuştu.

Felipe Melo yine rahat durmadı! Anneme küfür etti
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