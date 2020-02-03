Felipe Melo yine rahat durmadı! "Anneme küfür etti"
Brezilya Paulista Ligi ekiplerinden Bragantino'da forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Claudinho, Palmeiras ile oynadıkları karşılaşmada tartışma yaşadığı Felipe Melo'nun kendisine ağır ithamlarda bulunduğunu iddia etti.
3 Şubat 2020 Pazartesi 20:31
Güncelleme: 03.02.2020 20:38
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Brezilya Paulista Ligi 4. maçında Bragantino ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Nabi Abi Chedid Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Bragantino 2-1 yendi.
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Ev sahibi ekibin gollerini Uillian Correira ve Ytalo kaydederken, Palmeiras'ın tek sayısı Eduardo Pereira Rodrigues'ten geldi.
Mücadele esnasında, Palmeiras'ta forma giyen eski Galatasaraylı FelipeMelo ile Bragantino'da top koşturan Claudinho arasında bir tartışma yaşandı.
İki futbolcu arasında yaşanan tartışma maç sonuna da taşınırken 23 yaşındaki futbolcu, Melo ile yaşadığı olay hakkında flaş ifadeler kullandı.
GloboEsporte'a konuşan genç sol kanat, "FelipeMelo'nun sahada nasıl bir adam olduğunu herkes biliyor. Bana 'Kalk ve top oyna!" dedi."
"Bana küfür etti. Anneme küfür etti. Kariyerine saygı duyuyorum ama asla başımı öne eğmeyeceğim. Özellikle ona karşı." diye konuştu.