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Eljif Elmas şimdi yandı! Başkan avukatları göreve çağırdı
Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Çizme'de gündem oldu. Makedonya'nın Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yapan genç futbolcu, "İtalya Serie A'nın seviyesi Türkiye Süper Lig'in çok üzerinde. İtalya daha çok taktiğe bağlı ve defansif oynanıyor. Türkiye'de ise daha çok hücum futbolu oynanıyor." ifadelerini kullanmıştı. Eljif'in bu açıklaması bardağı taşıran son damla oldu ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis kulüp avukatlarını göreve çağırdı. İşte detaylar...
17 Kasım 2019 Pazar 13:36
Güncelleme: 17.11.2019 13:36
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Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'nin yolunu tutan Eljif Elmas İtalya'da gündem oldu.
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Eljif Elmas, Makedonya'nın Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulunmuştu.
Eljif yaptığı açıklamada, "İtalya Serie A'nın seviyesi Türkiye Süper Lig'in çok üzerinde. İtalya daha çok taktiğe bağlı ve defansif oynanıyor. Türkiye'de ise daha çok hücum futbolu oynanıyor.
Fenerbahçe'de daha çok zorlanmıştım. Burası bana daha uygun. İtalya benim için çok önemli bir adım oldu.
Juventus şu an zirvede ve çok güçlü bir kadroya sahipler. İtalya Ligi'ni kazanabilirler. Ancak Inter, Napoli ve Roma bir birçok güçlü takım var. Bu yüzden şu an kimin şampiyon olacağını söylemek zor." ifadelerini kullanmıştı.