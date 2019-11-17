Eljif Elmas şimdi yandı! Başkan avukatları göreve çağırdı

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Çizme'de gündem oldu. Makedonya'nın Avusturya ile oynayacağı maç öncesinde açıklama yapan genç futbolcu, "İtalya Serie A'nın seviyesi Türkiye Süper Lig'in çok üzerinde. İtalya daha çok taktiğe bağlı ve defansif oynanıyor. Türkiye'de ise daha çok hücum futbolu oynanıyor." ifadelerini kullanmıştı. Eljif'in bu açıklaması bardağı taşıran son damla oldu ve Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis kulüp avukatlarını göreve çağırdı. İşte detaylar...

17 Kasım 2019 Pazar 13:36 Güncelleme: 17.11.2019 13:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





