Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Real Madrid forması giyen Karim Benzema'nın milli takım kariyerinin bittiğini duyurmuştu. Tecrübeli yıldız ise bu açıklamaya karşı çıkarak "Milli takım kariyerimi ben noktalarım. Eğer bittiğimi düşünüyorsanız, izin verin başka bir ülkede forma giyeyim ve neler olacak hep beraber görelim" cevabını vermişti. Fransız futbolcunun başka milli takımda oynaması tek bir istisnaya bakıyor. İşte FIFA'nın o kuralı ve detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)