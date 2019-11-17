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Tartışma sürüyor! Benzema milli takımını değiştirebilir mi?
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Real Madrid forması giyen Karim Benzema'nın milli takım kariyerinin bittiğini duyurmuştu. Tecrübeli yıldız ise bu açıklamaya karşı çıkarak "Milli takım kariyerimi ben noktalarım. Eğer bittiğimi düşünüyorsanız, izin verin başka bir ülkede forma giyeyim ve neler olacak hep beraber görelim" cevabını vermişti. Fransız futbolcunun başka milli takımda oynaması tek bir istisnaya bakıyor. İşte FIFA'nın o kuralı ve detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Kasım 2019 Pazar 12:31
Güncelleme: 17.11.2019 12:49
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İspanyol devi Real Madrid'de başarılı performans sergileyen Karim Benzema, eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena ile yaşadığı şantaj skandalının ardından milli takıma alınmamaya başlanmıştı.
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Form grafiği yüksek olmasına rağmen milli takıma alınmaması eleştirilen Benzema ile ilgili Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet ise yaptığı açıklama ile şu yanıtı vermişti:
Çok iyi bir oyuncu. Onun kalitesinden bir an bile şüphe etmedim. RealMadrid'de mevkisinin en iyilerinden biri olduğunu gösterdi. Ancak Fransa Milli Takımı ile macerası bitti.
Le Graet'nin sözlerine yanıt veren Benzema ise sosyal medyadan adeta meydan okumuş ve şunları söylemişti:
Noel, teknik direktörün kararlarına müdahale etmediğini düşünüyordum. Bunu bilin ki milli takım kariyerimi ancak ben istersem noktalarım. Eğer bittiğimi düşünüyorsanız, bırakın imkanım olan başka bir ülke için oynayayım ve neler olacağını hep beraber görelim.