Dünya Kupası tarihçesi
URUGUAY 1930
1930 yılında futbol dünyası yeniden yazılmaya başlandı ve Dünya Kupası, Uruguay'da ilk kez düzenlenmeye başladı. İlk Dünya Kupası'nın Güney Amerika'da olmasını boykot eden birçok ülke, turnuvaya bu nedenle katılmama kararı aldı. Avrupa ülkeleri de Uruguay'ın çok uzakta olduğunu belirterek turnuvaya katılmadı. Çünkü o zamanlar Güney Amerika'ya gitmek için okyanusu gemi ile geçmek gerekiyordu... Bu nedenlerden ötürü ilk Dünya Kupası'na sadece 13 takım katılmıştı. Finalde Arjantin'i konuk eden Uruguay, 4-2'lik skorla ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olurken, futbol tarihindeki değişim de başlamış olmuştu.
İTALYA 1934
FIFA, ikinci Dünya Kupası'nı ise İtalya'da düzenlemeye karar verdi. Uruguay, bir önceki turnuvada kendisini boykot eden İtalya'ya gitmeme kararı aldı. Uruguay'daki turnuvayı boykot eden takımlar ise İtalya'da yer alırken bu turnuvaya da politik faktörler damgasını vurdu. Faşist diktatör Benito Mussolini, turnuvayı politik bir araç olarak kullanırken İtalya'nın şampiyon yapması için dış etkenleri devreye soktuğu iddia edildi. Mussolini'nin damga vurduğu turnuvada İtalya, finalde Çekoslovakya'yı uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyon olmuştu. Ancak futbolun ikinci planda kalması çok eleştirilmişti.
FRANSA 1938
İtalya'da düzenlenen 1938 Dünya Kupası'nda ise 2. Dünya Savaşı'nın etkileri vardı. Savaşın etkileri nedeniyle Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesi, Dünya Kupası'na katılamamıştı. İtalya, üst üste 2. kez Dünya Kupası'nı Fransa'da kaldırırken finalde Macaristan'ı 4-2 yenmeyi başarmışlardı. Turnuvadaki en dikkat çekici maç ise Brezilya ve Polonya arasında oynanmıştı. Brezilya, uzatmada Polonya'yı 6-5 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. 38 Dünya Kupası'ndan sonra dünyadaki savaş ortamı nedeniyle 1950 yılına kadar Dünya Kupası düzenlenemedi.
BREZİLYA 1950
2. Dünya Savaşı nedeniyle Dünya Kupası, 12 yıl aranın ardından Brezilya'da düzenlendi. FIFA, turnuvayı 1942 yılında yapmak istemiş ancak takımlar karşı çıkmıştı. 1946'da da yapılamayan turnuva, 1950'de savaşın bitmesiyle gerçekleşebildi. Brezilya'daki turnuva, o zamana kadar yapılmış en heyecan verici turnuva olmuştu. Favori Brezilya, kupayı kazanacağına emindi. Efsane stadyum Maracana'yı dolduran 100 binden fazla taraftar, finalde Uruguay'a karşı alınan mağlubiyetin ardından çökmüştü. Şampiyon Uruguay olurken, Brezilyalılar o gün için ''Tarihimizin en trajik günü'' yorumunda bulunmuştu.
İSVİÇRE 1954
FIFA, aslında 1950'deki turnuvayı İsviçre'ye vermişti ancak İsviçre'de statların hazır olmaması nedeniyle o sene turnuva Brezilya'ya verilmişti. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 1954'ü bekleyen İsviçre'de 16 takım, kupa için mücadele etti. Türkiye ise ilk kez 1954 yılında Dünya Kupası'na katılma heyecanı yaşadı. Final ise büyük bir mucizeye tanıklık etmişti. Puskas önderliğinde 2-0 öne geçen Macaristan, kupaya çok yaklaşmıştı. Ancak Batı Almanya geriden gelerek 3-2 öne geçmiş ve kupanın sahibi olmuştu. O maç ise tarih kitaplarına 'Bern mucizesi' olarak geçmişti.
İSVEÇ 1958
Tarihin en büyük futbolcuları arasında gösterilen Pele'nin efsaneleştiği 1958 Dünya Kupası'na İsveç ev sahipliği yaparken turnuvayı Brezilya kazandı. Garrincha ve Pele'li Brezilya, finalde ev sahibi İsveç önünde adeta şov yaparken maçı 5-2 kazanıp kupayı kaldırdı. Turnuvaya Brezilya, başından sonuna damga vururken trajik de bir olay yaşandı. Kupaya çok az bir zaman kala Manchester United uçağının düşmesi ile beraber İngiltere Milli Takımı'nın çoğu oyuncusu kazada hayatını kaybetti. Kadrosu büyük ölçüde küçülen İngiltere ise turnuvada gruplardan çıkamadı.
ŞİLİ 1962
Şili, 1962 Dünya Kupası'nı düzenleme hakkını kazanırken turnuvaya yakın bir süre kala, 1960 yılında ciddi bir deprem ile sarsılmıştı. Turnuvanın başka bir ülkeye taşınması söz konusu iken Şili, FIFA'ya organize olunacağının garantisi vermiş ve ev sahipliğini korumuştu. Son şampiyon Brezilya, Pele'yi sakatlığa kurban vermesine rağmen finale kadar yükselmişti. Finalde Çekoslavakya ile karşılaşan Brezilya, rakibini 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kupasını kaldırmıştı.
İNGİLTERE 1966
Birçok İngiliz, futbolu kendilerinin icat ettiğini ve neden kendi ülkelerinde Dünya Kupası düzenlenmediğini sorguluyorlardı. Kendi ülkelerinde düzenlenen turnuva ise tarihin en tartışmalı finallerinden birisine tanıklık etti. İngiltere ile Doğu Almanya arasında oynanan final, 2-2'lik skorla uzatmaya giderken uzatma dakikalarında İngiltere, Geoff Hurst'un attığı golle 3-2 öne geçti. Wembley'de 97 bin taraftar önünde oynanan finalde Hurst'un golünün çizgiyi geçip geçmediği yıllarca tartışıldı. Hurst, son dakikada bir gol daha buldu ve İngiltere, maçı 4-2 kazanıp şampiyon oldu. Turnuvanın gol kralı ise Portekiz adına 9 gol atan Eusebio oldu.
MEKSİKA 1970
Tekrar Amerika kıtasına dönen Dünya Kupası'nda Brezilya, tarihin en güçlü takımı olarak lanse ediliyordu. Almanya'da Beckenbauer ve Gerd Müller, İngiltere'de ise Bobby Charlton vardı. Finalde Brezilya, İtalya'yı 4-1 mağlup ederek 3. kez Dünya Kupası'nda şampiyon olurken Brezilya efsanesi Pele, son kez Dünya Kupası oynadı. Meksika'da düzenlenen kupada ilk kez kırmızı kart uygulaması kullanıldı. Ancak hiçbir futbolcu kırmızı kart görmedi. Öte yandan Brezilya teknik direktörü Mario Zagallo, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi olarak tarihe geçti. Turnuvanın gol kralı ise 10 gol atan Gerd Müller oldu.
ALMANYA 1974
Günümüzde hala kullanılan 'total futbol' kalıbı Hollanda ile ilk kez 1974 Dünya Kupası'nda bu kadar net gözüktü. Johan Cruyff önderliğindeki Hollanda, futbolu değiştiren bir anlayış sergilerken finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Hollanda'nın turnavadaki en iyi futbol oynayan takım olduğu kabul edilmişti ancak finalde karşılarında ev sahibi Batı Almanya'yı buldular. Finalde de Hollanda daha iyi oynayan takımdı ancak uzatmaya giden maçı Almanya, 2-1 kazanarak şampiyon olmuştu. Almanya'da Beckenbuer ve Gerd Müller'de harika oyunlarıyla tarihe adlarını yazdırmışlardı.
ARJANTİN 1978
Dünya Kupası, 16 sene sonra tekrar Güney Amerika'ya dönerken Arjantin, 1978 Dünya Kupası'nın ev sahibi oldu. Son kupanın yıldız ismi Johan Cruyff, Arjantin'e gitmezken turnuvanın başından sonuna kadar Arjantin üstünlüğü vardı. Ekonomik ve siyasal sıkıntılar yaşayan Arjantin, ev sahibi olmanın da verdiği avantajla finale kadar yükselirken finalde Cruyff'dan yoksun Hollanda ile karşılaştı. Arjantin, o zamanlar ülke dışında oynayan tek oyuncusu Mario Kempes'in yıldızlaştığı maçta Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Hollanda'dan Ruud Gullit ve Brezilya'dan Zico, performanslarıyla akılda kalan diğer futbolcular oldu.
İSPANYA 1982
Avrupa'ya dönen Dünya Kupası'nda son iki turnuvanın finalisti Hollanda, büyük bir hayal kırıklığı yaratarak turnuvaya katılamadı. İlk defa 24 takımın mücadele ettiği Dünya Kupası'nda Brezilya'nın Zico'lu kadrosuyla en az final oynayacağı düşünülüyordu ancak turnuvaya İtalya damgasını vurdu. Kalede Zoff, forvette Rossi'li kadrosuyla İtalya, finalde Almanya'yı 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Grup maçlarında Cezayir'in Almanya'yı mağlup etmesi ise turnuvanın en büyük sürprizi olarak kabul edildi. Cezayir'in gruptan çıkamaması ise 'şike' tartışmalarına neden oldu. Son maçta gruptan çıkmayı garantileyen Avusturya, Almanya'ya yenilerek Cezayir'in saf dışı kalmasını sağladı.
MEKSİKA 1986
Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası, tarihin en iyi Dünya Kupaları arasında gösteriliyor. Maçların çoğu, Avrupa'da yayınlanabilmesi için öğle saatlerinde oynanmıştı. Turnuvaya ise Diego Armando Maradona damgasını vurmuştu. İngiltere ile çeyrek finalde karşılaşan Arjantin'de Maradona, daha sonra Tanrı'nın eli dediği hareketi yapmış ve eliyle topu ağlara göndermiş ve gol geçerli sayılmıştı. Bu golün ardından yine Maradona, tarihin en güzel gollerinden birine imza atmıştı. Orta sahadan aldığı topla 5 rakibini geçen Maradona, inanılmaz bir gole imza atarak İngiltere'yi turnuvanın dışına itmişti. Topu 10 saniye içinde 60 metre sürüp golü atan Maradona'nın bu golü, hala turnuvanın en güzel golü olarak gösteriliyor. Dünya Kupası'na Maradona tek başına damgasını vurmuştu. Arjantin, finalde Almanya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olurken turnuvanın en iyi oyuncusu şüphesiz Maradona'ya gitmişti.
İTALYA 1990
14. Dünya Kupası, İtalya'nın ev sahipliğinde oynandı. Oldukça sert bir şekilde geçen turnuvada kırmızı kartlar havada uçuşurken final dahil çoğu maçın galibi penaltı atışları ile belirlendi. Grubundaki tüm maçları kazanan İtalya, yarı finalde Almanya'ya yenilirken Almanya'nın finaldeki rakibi bir önceki Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin oldu. Finalde Maradona'yı adeta 'döven' Almanya, tartışmalı bir penaltı kararının ardından bulduğu golle Arjantin'i 1-0 yenerken Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Maradona, sadece Almanya maçında değil, turnuva genelinde en çok faul yapılan oyuncu oldu. Turnuvaya damgasını vuran bir başka detay ise 38 yaşındaki Kamerunlu forvet Roger Milla'nın korner direği önünde yaptığı dans oldu.
ABD 1994
1994 Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesine karar verildiğinde çok sayıda şüphe vardı. Sonuçta o yıllarda Amerika'da futbol, popüler bir spor dalı değildi. Ancak beklenen olmadı ve rekor sayıda seyirciye ulaşıldı. Turnuvaya ise skandallar damgasını vurdu. Arjantinli efsane Maradona, kupa öncesi dopingli çıkınca men edildi. Bu durum sadece Arjantin değil tüm dünya için bir şok olmuştu. Diğer skandal ise Kolombiya'nın ABD'ye yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Escobar'ın ülkesinde suçlu ilan edilip öldürülmesi oldu. Escobar'ın ardından yüz binlerce Kolombiyalı, cenazesine katılmıştı. Bulgaristan, turnuvanın sürprizini yaparak yarı finale kadar yükseldi ancak yarı finalde İtalya'ya elendi. İtalya'nın finaldeki rakibi ise Brezilya oldu. 94 bin kişinin izlediği final, penaltı atışlarına giderken sahneye Taffarel çıktı. Penaltılarda başarılı bir performans gösteren Brezilya, kupanın sahibi oldu.
FRANSA 1998
Tekrar Avrupa'ya dönen Dünya Kupası, 1998 yılında adeta bir şölen gibi geçti. Zevkli maçlara sahne olan turnuvada İspanya, gruplarda elenerek şok yarattı. Grubundaki tüm maçları kazanan Fransa, finalde Brezilya ile eşleşti. Çekişmeli geçmesi beklenen maçta Fransa adına sahneye çıkan Zinedine Zidane, 2 gol atarak takımını bir anda 2-0 öne geçirdi. Petit'in attığı gol sonucu belirledi ve Fransa, 3-0 gibi net bir skorla Brezilya'yı yenip tarihinde ilk kez Dünya Kupası şampiyonu oldu. Turnuvanın yıldızı Zidane olurken Suker, Batistuta, Vieri ve Ronaldo etkileyici performanslar gösteren diğer yıldızlar oldu.
GÜNEY KORE - JAPONYA 1998
Güney Kore ve Japonya ortaklığı ile düzenlenen 2002 Dünya Kupası, çok sayıda sürprize tanıklık etti. Türkiye ile Güney Kore, yarı finale kadar yükselirken Türkiye, tarihinin en büyük başarısına imza atıp turnuvayı 3. sırada bitirdi. 3.lük maçında ev sahibi Güney Kore ile oynayan Türkiye, sahaya çıkarken rakip takım futbolcuları ile el ele tribünleri selamlayıp hoş görüntüler vermişti. Hasan Şaş'ın grup maçında Brezilya'ya attığı gol, İlhan Mansız'ın yarı finalde Roberto Carlos'a attığı çalım gibi sayısız unutulmayacak anı barındıran bir turnuvaydı. Türkiye, Brezilya, Çin ve Kosta Rika'nın bulunduğu grubu 2. sırada tamamlayarak bir üst turda Japonya ile karşılaşmıştı. Japonya'yı Ümit Davala'nın golüyle geçen Türkiye, çeyrek finalde de İlhan Mansız'ın attığı altın golle yarı finale yükselmişti. Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısıyla tüm ülkeyi arkasına alan Milliler, yarı finalde ise güçlü Brezilya'ya mağlup olmuştu. O Brezilya ise finalde Almanya'yı Ronaldo'nun attığı 2 golle 2-0 mağlup etmişti. Ronaldo, turnuvada attığı 8 golle gol kralı olurken en iyi oyuncu seçilmişti. Brezilya, tarihinde 5. kez en büyük olurken bu sayı, hala geçilemedi.
ALMANYA 2006
Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası, Zinedine Zidane'ın kariyerinin son maçında finalde İtalyan Materazzi'ye attığı kafa ile hatırlanıyor. Zizou, takımını finale kadar çıkartırken son maçında sinirlerine hakim olamayıp Materazzi'ye kafa atarak oyundan atılmıştı. İtalya, penaltılara giden maçta Fransa'yı mağlup edip 4. Dünya Kupası'nı müzesine götürmüştü. Almanya'da gol kralı 5 golle Miroslav Klose olurken az golün atıldığı turnuvada Crespo, Henry, Podolski, Ronaldo, Fernando Torres 3 golle turnuvayı kapatmıştı.
GÜNEY AFRİKA 2010
Tarihinde ilk kez Afrika kıtasına giden Dünya Kupası, 2010 yılında Güney Afrika'da yapıldı. Son yılların en sıkıcı geçen turnuvasında maçlar çok kısır skorlarla geçerken seyir zevki düşüktü. Turnuvaya damgasını ise Afrika müzik aleti Vuvuzela damgasını vurmuştu. Statlardan gelen ses, çoğu izleyiciyi rahatsız ederken futbol için katlanılmak zorunda kalındı. İspanya, tiki-taka futbol anlayışının zirvesini Güney Afrika'da yaparken rahat bir şekilde finale çıktı. Atak olan futbol ekolünün aksine defansif bir oyun sergileyen Hollanda ise Arjantin'i saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı. Finalde Robben, Casillas ile karşı karşıya kalıp golü atsa şampiyon Hollanda olacaktı. Ancak Robben golü kaçırınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada sahneye çıkan Iniesta, attığı golle kupayı İspanya'ya getirdi ve İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
BREZİLYA 2014
36 sene sonra Dünya Kupası, Güney Amerika topraklarına dönerken tarihin en çok Dünya Kupası kazanan ülkesi Brezilya, turnuvaya ev sahibi oldu. Neymar önderliğindeki Brezilya'dan beklenti fazlaydı. Ev sahibi oldukları ilk turnuvada Uruguay'a finalde elenmiş ve o gün için 'en kötü gün' yorumunda bulunmuşlardı. Ancak Brezilyalılar, en kötü günü henüz görmemişti… Yarı finalde Almanya ile karşılaşan Brezilya neye uğradığını şaşırdı. Almanya, panzer gibi Brezilya'yı ezerken rakibini 7-1 mağlup etti. Dünya Kupası tarihindeki en flaş skorlardan birisiydi bu. Maç sonu çoğu Brezilyalı göz yaşlarını tutamazken Almanya, finalde Arjantin ile eşleşti. Messi'li Arjantin, Dünya Kupası'na çok yaklaşmıştı ancak 90 dakika içinde buldukları fırsatları değerlendiremediler. Uzatmaya giden maçta Mario Götze, Almanya adına golü buldu ve bu golle Almanya, Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde kaybeden Lionel Messi ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.