Dünya Kupası tarihçesi

ABD 1994

1994 Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesine karar verildiğinde çok sayıda şüphe vardı. Sonuçta o yıllarda Amerika'da futbol, popüler bir spor dalı değildi. Ancak beklenen olmadı ve rekor sayıda seyirciye ulaşıldı. Turnuvaya ise skandallar damgasını vurdu. Arjantinli efsane Maradona, kupa öncesi dopingli çıkınca men edildi. Bu durum sadece Arjantin değil tüm dünya için bir şok olmuştu. Diğer skandal ise Kolombiya'nın ABD'ye yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Escobar'ın ülkesinde suçlu ilan edilip öldürülmesi oldu. Escobar'ın ardından yüz binlerce Kolombiyalı, cenazesine katılmıştı. Bulgaristan, turnuvanın sürprizini yaparak yarı finale kadar yükseldi ancak yarı finalde İtalya'ya elendi. İtalya'nın finaldeki rakibi ise Brezilya oldu. 94 bin kişinin izlediği final, penaltı atışlarına giderken sahneye Taffarel çıktı. Penaltılarda başarılı bir performans gösteren Brezilya, kupanın sahibi oldu.

