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    05 Haziran 2018, Salı
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    Dünya Kupası tarihçesi

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    Dünya Kupası tarihçesi

    MEKSİKA 1986
    Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası, tarihin en iyi Dünya Kupaları arasında gösteriliyor. Maçların çoğu, Avrupa'da yayınlanabilmesi için öğle saatlerinde oynanmıştı. Turnuvaya ise Diego Armando Maradona damgasını vurmuştu. İngiltere ile çeyrek finalde karşılaşan Arjantin'de Maradona, daha sonra Tanrı'nın eli dediği hareketi yapmış ve eliyle topu ağlara göndermiş ve gol geçerli sayılmıştı. Bu golün ardından yine Maradona, tarihin en güzel gollerinden birine imza atmıştı. Orta sahadan aldığı topla 5 rakibini geçen Maradona, inanılmaz bir gole imza atarak İngiltere'yi turnuvanın dışına itmişti. Topu 10 saniye içinde 60 metre sürüp golü atan Maradona'nın bu golü, hala turnuvanın en güzel golü olarak gösteriliyor. Dünya Kupası'na Maradona tek başına damgasını vurmuştu. Arjantin, finalde Almanya'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon olurken turnuvanın en iyi oyuncusu şüphesiz Maradona'ya gitmişti.
    Dünya Kupası tarihçesi

    İTALYA 1990

    14. Dünya Kupası, İtalya'nın ev sahipliğinde oynandı. Oldukça sert bir şekilde geçen turnuvada kırmızı kartlar havada uçuşurken final dahil çoğu maçın galibi penaltı atışları ile belirlendi. Grubundaki tüm maçları kazanan İtalya, yarı finalde Almanya'ya yenilirken Almanya'nın finaldeki rakibi bir önceki Dünya Kupası'nın sahibi Arjantin oldu. Finalde Maradona'yı adeta 'döven' Almanya, tartışmalı bir penaltı kararının ardından bulduğu golle Arjantin'i 1-0 yenerken Dünya Kupası'nı müzesine götürdü. Maradona, sadece Almanya maçında değil, turnuva genelinde en çok faul yapılan oyuncu oldu. Turnuvaya damgasını vuran bir başka detay ise 38 yaşındaki Kamerunlu forvet Roger Milla'nın korner direği önünde yaptığı dans oldu.
    Dünya Kupası tarihçesi

    ABD 1994

    1994 Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenmesine karar verildiğinde çok sayıda şüphe vardı. Sonuçta o yıllarda Amerika'da futbol, popüler bir spor dalı değildi. Ancak beklenen olmadı ve rekor sayıda seyirciye ulaşıldı. Turnuvaya ise skandallar damgasını vurdu. Arjantinli efsane Maradona, kupa öncesi dopingli çıkınca men edildi. Bu durum sadece Arjantin değil tüm dünya için bir şok olmuştu. Diğer skandal ise Kolombiya'nın ABD'ye yenildiği maçta kendi kalesine gol atan Escobar'ın ülkesinde suçlu ilan edilip öldürülmesi oldu. Escobar'ın ardından yüz binlerce Kolombiyalı, cenazesine katılmıştı. Bulgaristan, turnuvanın sürprizini yaparak yarı finale kadar yükseldi ancak yarı finalde İtalya'ya elendi. İtalya'nın finaldeki rakibi ise Brezilya oldu. 94 bin kişinin izlediği final, penaltı atışlarına giderken sahneye Taffarel çıktı. Penaltılarda başarılı bir performans gösteren Brezilya, kupanın sahibi oldu.
    Dünya Kupası tarihçesi

    GÜNEY KORE - JAPONYA 1998

    Güney Kore ve Japonya ortaklığı ile düzenlenen 2002 Dünya Kupası, çok sayıda sürprize tanıklık etti. Türkiye ile Güney Kore, yarı finale kadar yükselirken Türkiye, tarihinin en büyük başarısına imza atıp turnuvayı 3. sırada bitirdi. 3.lük maçında ev sahibi Güney Kore ile oynayan Türkiye, sahaya çıkarken rakip takım futbolcuları ile el ele tribünleri selamlayıp hoş görüntüler vermişti. Hasan Şaş'ın grup maçında Brezilya'ya attığı gol, İlhan Mansız'ın yarı finalde Roberto Carlos'a attığı çalım gibi sayısız unutulmayacak anı barındıran bir turnuvaydı. Türkiye, Brezilya, Çin ve Kosta Rika'nın bulunduğu grubu 2. sırada tamamlayarak bir üst turda Japonya ile karşılaşmıştı. Japonya'yı Ümit Davala'nın golüyle geçen Türkiye, çeyrek finalde de İlhan Mansız'ın attığı altın golle yarı finale yükselmişti. Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısıyla tüm ülkeyi arkasına alan Milliler, yarı finalde ise güçlü Brezilya'ya mağlup olmuştu. O Brezilya ise finalde Almanya'yı Ronaldo'nun attığı 2 golle 2-0 mağlup etmişti. Ronaldo, turnuvada attığı 8 golle gol kralı olurken en iyi oyuncu seçilmişti. Brezilya, tarihinde 5. kez en büyük olurken bu sayı, hala geçilemedi.
    Dünya Kupası tarihçesi

    GÜNEY AFRİKA 2010

    Tarihinde ilk kez Afrika kıtasına giden Dünya Kupası, 2010 yılında Güney Afrika'da yapıldı. Son yılların en sıkıcı geçen turnuvasında maçlar çok kısır skorlarla geçerken seyir zevki düşüktü. Turnuvaya damgasını ise Afrika müzik aleti Vuvuzela damgasını vurmuştu. Statlardan gelen ses, çoğu izleyiciyi rahatsız ederken futbol için katlanılmak zorunda kalındı. İspanya, tiki-taka futbol anlayışının zirvesini Güney Afrika'da yaparken rahat bir şekilde finale çıktı. Atak olan futbol ekolünün aksine defansif bir oyun sergileyen Hollanda ise Arjantin'i saf dışı bırakarak finale adını yazdırdı. Finalde Robben, Casillas ile karşı karşıya kalıp golü atsa şampiyon Hollanda olacaktı. Ancak Robben golü kaçırınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada sahneye çıkan Iniesta, attığı golle kupayı İspanya'ya getirdi ve İspanya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.
    Dünya Kupası tarihçesi

    BREZİLYA 2014

    36 sene sonra Dünya Kupası, Güney Amerika topraklarına dönerken tarihin en çok Dünya Kupası kazanan ülkesi Brezilya, turnuvaya ev sahibi oldu. Neymar önderliğindeki Brezilya'dan beklenti fazlaydı. Ev sahibi oldukları ilk turnuvada Uruguay'a finalde elenmiş ve o gün için 'en kötü gün' yorumunda bulunmuşlardı. Ancak Brezilyalılar, en kötü günü henüz görmemişti… Yarı finalde Almanya ile karşılaşan Brezilya neye uğradığını şaşırdı. Almanya, panzer gibi Brezilya'yı ezerken rakibini 7-1 mağlup etti. Dünya Kupası tarihindeki en flaş skorlardan birisiydi bu. Maç sonu çoğu Brezilyalı göz yaşlarını tutamazken Almanya, finalde Arjantin ile eşleşti. Messi'li Arjantin, Dünya Kupası'na çok yaklaşmıştı ancak 90 dakika içinde buldukları fırsatları değerlendiremediler. Uzatmaya giden maçta Mario Götze, Almanya adına golü buldu ve bu golle Almanya, Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Finalde kaybeden Lionel Messi ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

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