Duhan Aksu Lille yolunda! - Fotomaç
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Duhan Aksu Lille yolunda!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Duhan Aksu da Fransa yolunda...
8 Mart 2019 Cuma 20:39
Güncelleme: 08.03.2019 20:42
Duhan yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un transferi için Lille'le anlaştığını duyurdu.
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç futbolcusu Duhan Aksu'dan flaş transfer açıklaması geldi.
Adı, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Duhan Aksu bu iddialar hakkında konuştu.
Radyospor'un sorularını yanıtlayan Duhan Aksu şunları söyledi:
"Lille takımı ile kulübüm İstanbulspor'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru."