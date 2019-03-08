Duhan Aksu Lille yolunda! - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Duhan Aksu Lille yolunda!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor forması giyen 21 yaşındaki Duhan Aksu da Fransa yolunda...
8 Mart 2019 Cuma 20:39 Güncelleme: 08.03.2019 20:42
Duhan Aksu Lille yolunda!

Duhan yaptığı açıklamada, İstanbulspor'un transferi için Lille'le anlaştığını duyurdu.

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Duhan Aksu Lille yolunda!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un genç futbolcusu Duhan Aksu'dan flaş transfer açıklaması geldi.

Duhan Aksu Lille yolunda!

Adı, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ve Beşiktaş'la anılan 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Duhan Aksu bu iddialar hakkında konuştu.

Duhan Aksu Lille yolunda!

Radyospor'un sorularını yanıtlayan Duhan Aksu şunları söyledi:

Duhan Aksu Lille yolunda!

"Lille takımı ile kulübüm İstanbulspor'un transferim için ön protokol imzaladığı doğru."

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