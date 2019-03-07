Kulüpler Birliği İspanya'da
Kulüpler Birliği vakfı ile La Liga, İspanya'nın başkenti Madrid'de çalıştay düzenledi... Çalıştayda pazarlama, altyapı gelişimi ve kulüp organizasyon yapısı gibi konular görüşüldü...
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