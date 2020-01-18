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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Cenk Tosun golle döndü!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, deplasmanda Manchester City'ye konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maça ilk 11'de başlayan Tosun Paşa, 39. dakikada müthiş bir gole imza attı. İşte Cenk Tosun'un Manchester City karşısındaki performansından kareler...

18 Ocak 2020 Cumartesi 20:23 Güncelleme: 18.01.2020 20:33
Cenk Tosun golle döndü!

İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Crystal Palace, Cenk Tosun'un gol attığı maçta Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.

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Cenk Tosun golle döndü!

Crystal Palace, Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte Sergio Agüero 82 ve 87. dakikalarda ağları sarsıp takımını öne geçirse de Fernandinho'nun 90. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 2-2

Cenk Tosun golle döndü!

Milli oyuncu Cenk Tosun, geçen hafta transfer olduğu Crystal Palace'da ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı ve 81. dakikada yerini Connor Wickham'a bıraktı.

Cenk Tosun golle döndü!

İşte 2-2 biten Manchester City - Crystal Palace maçında Cenk Tosun'un performansından kareler...

Cenk Tosun golle döndü!
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