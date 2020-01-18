Cenk Tosun golle döndü!

Crystal Palace, Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte Sergio Agüero 82 ve 87. dakikalarda ağları sarsıp takımını öne geçirse de Fernandinho'nun 90. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 2-2