Cenk Tosun golle döndü!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Crystal Palace, deplasmanda Manchester City'ye konuk oldu. Karşılaşma 2-2 berabere bitti. Maça ilk 11'de başlayan Tosun Paşa, 39. dakikada müthiş bir gole imza attı. İşte Cenk Tosun'un Manchester City karşısındaki performansından kareler...
18 Ocak 2020 Cumartesi 20:23
Güncelleme: 18.01.2020 20:33
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İngiltere Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Crystal Palace, Cenk Tosun'un gol attığı maçta Manchester City ile 2-2 berabere kaldı.
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Crystal Palace, Cenk Tosun'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte SergioAgüero 82 ve 87. dakikalarda ağları sarsıp takımını öne geçirse de Fernandinho'nun 90. dakikada kendi kalesine attığı gol skoru belirledi: 2-2
Milli oyuncu Cenk Tosun, geçen hafta transfer olduğu Crystal Palace'da ilk defa ilk 11'de sahaya çıktı ve 81. dakikada yerini Connor Wickham'a bıraktı.