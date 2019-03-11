Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid... - Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...

İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Real Madrid, Valladolid deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmaya oynanan futboldan öte bambaşka an adeta damga vurdu. İşte hafta sonu oynanan o maçta hafızalara kazanacak türden yaşanan o gelişme ve ayrıntılar...

11 Mart 2019 Pazartesi 09:52 Güncelleme: 11.03.2019 09:58
Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...

Ligde şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve diğer kulvarlarda da havlu atan Real Madrid'in, Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid karşısında rahat 3 puan alması bekleniyordu.

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Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...

Bu galibiyete rahatça ulaşan Madrid temsilcisi 4-1'lik bir zafer elde ederken, maçtaki bir olay eşine ender rastlanacak türdendi...

Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...

Dakikalar henüz 14'ü gösterirken, maçın hakemi Gil Manzano tartışmalı bir pozisyonu izlemek üzere VAR'a gitme kararı aldı.

Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...

Bu esnada yayıncı kuruluş, VAR odasına canlı olarak bağlandı ve işte skandal da tam burada yaşandı.

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Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...

ODASI 'VAR' AMA İÇİ BOŞ
VAR odasının görüntüsü ekrana yansıyınca, odada kimsenin bulunmadığı görüldü. Olay adeta şok etkisi yarattı.

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