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Bunun adı skandal! Enes Ünal, Real Madrid...
İspanya La Liga'nın 27. hafta maçında Real Madrid, Valladolid deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmaya oynanan futboldan öte bambaşka an adeta damga vurdu. İşte hafta sonu oynanan o maçta hafızalara kazanacak türden yaşanan o gelişme ve ayrıntılar...
11 Mart 2019 Pazartesi 09:52 Güncelleme: 11.03.2019 09:58
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Bu esnada yayıncı kuruluş, VAR odasına canlı olarak bağlandı ve işte skandal da tam burada yaşandı.
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