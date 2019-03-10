NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi... - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Haberler Galeri NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...

NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...

NBA'de dün gece oynanan New York Kincks - Sacramento Kings maçını Game Of Thrones dizisinin güzel oyuncusu Sophie Turner da takip etti. Dizinin önemli karakterlerinden Sophie Turner'a maçta Amerikalı müzisyen Joe Jonas eşlik etti.

10 Mart 2019 Pazar 15:29 Güncelleme: 10.03.2019 15:59
NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...

NBA maçında gözler onların üzerindeydi... Game Of Thrones'un baş karakterlerinden Sophie Turner ile Amerikalı müzisyen Joe Jonas New York Kincks - Sacramanteo Kings arasında oynanan NBA maçını izledi. İşte o anlar.

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NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...

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NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...
NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...
NBA maçına damga vurdu! Tüm gözler onun üzerindeydi...
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