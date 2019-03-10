Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı - Fotomaç
10 Mart 2019, Pazar
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Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki? Birmingham kenti derbisinde tribün şiddetinin bir başka örneği yaşandı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e yumruk attı.
10 Mart 2019 Pazar 16:30 Güncelleme: 10.03.2019 16:32
Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı

İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı.

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Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı

Darbenin etkisiyle düşen 23 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları ve güvenlik görevlileri saldırganın etrafını sardı. S

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı

Saldırgan, polis tarafından saha dışına çıkarılırken tribünlere öpücük yolladı.

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı

İşte o anlar...

Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı
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