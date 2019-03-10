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Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruklu saldırı
İngiltere Championship'in 36. haftasındaki? Birmingham kenti derbisinde tribün şiddetinin bir başka örneği yaşandı. Oyunun durduğu 10. dakikada sahaya atlayan bir Birmingham taraftarı, arkasından yaklaştığı rakip takımın orta saha oyuncusu Grealish'e yumruk attı.
10 Mart 2019 Pazar 16:30 Güncelleme: 10.03.2019 16:32
İngiltere Championship'in 36. haftasındaki maçta sahaya giren bir Birmingham taraftarı, Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e saldırdı.
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