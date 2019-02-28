Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

TFF'nin 41. başkanı olan Demirören, 25 Haziran 2015'te yapılan genel kurulda bir kez daha başkanlığa seçilmişti. Görev süresi bu yılın haziran ayında sona erecek Yıldırım Demirören, başkanlıktan istifasını "İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." şeklindeki açıklamasıyla duyurdu.

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