Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni
TFF'nin 41. başkanı olan Demirören, 25 Haziran 2015'te yapılan genel kurulda bir kez daha başkanlığa seçilmişti. Görev süresi bu yılın haziran ayında sona erecek Yıldırım Demirören, başkanlıktan istifasını "İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." şeklindeki açıklamasıyla duyurdu.
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Demirören döneminde milli takımın performansı
A Milli Takım, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı 7 yılda toplam 78 maça çıktı.
Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.
A Milli Takım, 7 yıllık Yıldırım Demirören döneminde 2014 ve 2018 Dünya kupalarına katılma başarısı gösteremedi.
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