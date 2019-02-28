Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni - Fotomaç
28 Şubat 2019, Perşembe
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Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

Yıldırım Demirören'in 27 Şubat 2012'de başladığı başkanlık görevi 28 Şubat 2019'da sona erdi. Demirören başkanı olduğu bu 7 yıllık süre içinde neler yaptı hangi kararlar aldı. İşte detaylar...
28 Şubat 2019 Perşembe 17:19 Güncelleme: 28.02.2019 17:44
Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) 7 yıllık Yıldırım Yıldırım Demirören dönemi sona erdi.

Yıldırım Demirören, 27 Şubat 2012'de gerçekleştirilen genel kurulda 229 oyun 221'ini alarak geldiği başkanlık görevinden, 28 Şubat 2019'da ayrıldı.

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Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

TFF'nin 41. başkanı olan Demirören, 25 Haziran 2015'te yapılan genel kurulda bir kez daha başkanlığa seçilmişti. Görev süresi bu yılın haziran ayında sona erecek Yıldırım Demirören, başkanlıktan istifasını "İddaa, Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum." şeklindeki açıklamasıyla duyurdu.

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Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

Demirören döneminde milli takımın performansı
A Milli Takım, Yıldırım Demirören'in başkanlık yaptığı 7 yılda toplam 78 maça çıktı.

Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

A Milli Takım, 7 yıllık Yıldırım Demirören döneminde 2014 ve 2018 Dünya kupalarına katılma başarısı gösteremedi.

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Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteremeyen A Milli Takım, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda ise yer aldı.

Bir dönem kapandı! Türk futbolunun 7 yıllık Demirören serüveni

D Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Çekya ile yer alan milli takım, grubunu 3 puan ile 3. sırada tamamladı. En iyi 3.'ler arasına giremeyen ay-yıldızlı ekip, turnuvaya grup aşamasında veda etti.

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