Serkan Korkmaz'dan Yıldırım Demirören yorumu

Fotomaç yazarı Serkan Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini bırakan Yıldırım Demirören'in kararını değerlendirdi. Yıldırım Demirören'in kararını beklenen bir gelişme olarak yorumlayan Serkan Korkmaz, TFF'nin geleceğiyle ilgili öngörülerde bulundu.