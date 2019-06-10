Belözoğlu'na fırça uzatan adam konuştu!

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi yaşanan skandal olayın faili Corentin Siamang, olayların nasıl geliştiğini anlattı. 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang, İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini ifade etti.
10 Haziran 2019 Pazartesi 18:32
Güncelleme: 10.06.2019 18:50
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İzlanda'da A Milli Takımımızın deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun gazetecilere konuştuğu esnada tuvalet fırçası uzatarak büyük bir terbiyesizliğe neden olan Corentin Siamang, olayların nasıl geliştiğini anlattı.
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26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang, İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini ifade etti.
HAKARET ETMEDİM, MİZAH YAPTIM Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, tamamen mizah amaçlı bir davranış olduğunu ve hakaret etme niyetinin bulunmadığını belirtti.
Corentin Siamang'ın Facebook'ta anlattıları şu şekilde:
"Arkadaşlar İzlanda'da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika'ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı'nın havaalanına geleceğini kazara duydum. Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi."