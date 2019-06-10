Belözoğlu'na fırça uzatan adam konuştu!

A Milli Futbol Takımımızın İzlanda ile oynayacağı maç öncesi yaşanan skandal olayın faili Corentin Siamang, olayların nasıl geliştiğini anlattı. 26 yaşındaki Belçikalı Corentin Siamang, İzlanda'dan Belçika'ya dönmek için uçağını beklediği sırada A Milli Takım kafilesinin geleceğini öğrendiğini ve böyle bir şey yapmaya karar verdiğini ifade etti.