Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...
Sarı kırmızılı teknik direktör, Arda'nın Galatasaray'a dönüşü ile ilgili yaptığı konuşmada, "Arda Turan konusunda sorduğunuz soru için fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensuz içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim. Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. "
"Çıkarken de buradan, ben bu kararın, iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum." demişti.
Terim'in açıklamalarının ardından Galatasaray tribün grubu, Arda ile ilgili yaptığı sosyal medya duyurusunda, "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." yazısını paylaşmıştı.
Bu açıklamalarla beraber Galatasaray camiasında "Arda Turan geliyor mu?" soruları yöneltilirken Başkan Mustafa Cengiz, "Arda Turan, Galatasaray'da futbol oynamış değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'a para da kazandırdı. Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük ve konu kapandı. Bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı yok. Hiçbirimizin Arda'yla ilgili kişisel bir sorunu yok. Arda'nın başarılı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.