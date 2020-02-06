Başkan transferi açıkladı! Arda Turan... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

Ara transfer döneminde kiralık olarak formasını terlettiği Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi Barcelona'da bulunmasına karşın Katalan kulübü tarafından kadroya dahil edilmeyeceği bilinen Arda Turan için sürpriz iddialar gündeme geliyor. Arda Turan, ara transfer döneminde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bizzat gündemine gelmiş ancak Başkan Mustafa Cengiz'in transferi veto etmesi nedeniyle sözleşme imzalayamamıştı. Arda Turan için bir çok takım ön plana çıkarken bu kez TFF 1. Lig kulübünün oyuncu ile ilgilendiği ortaya çıktı! İşte detaylar...
6 Şubat 2020 Perşembe 13:31 Güncelleme: 06.02.2020 14:04
Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

Ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atması neredeyse kesin gözüyle bakılan Arda Turan için Fatih Terim, bir çok kez açıklamalarda bulunmuştu.

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Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

Sarı kırmızılı teknik direktör, Arda'nın Galatasaray'a dönüşü ile ilgili yaptığı konuşmada, "Arda Turan konusunda sorduğunuz soru için fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensuz içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim. Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır. "

Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

"Çıkarken de buradan, ben bu kararın, iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Ben yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum ama bazen çaba harcadığım için de hayal kırıklığı yaşıyorum." demişti.

Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

Terim'in açıklamalarının ardından Galatasaray tribün grubu, Arda ile ilgili yaptığı sosyal medya duyurusunda, "Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir. Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." yazısını paylaşmıştı.

Başkan transferi açıkladı! Arda Turan...

Bu açıklamalarla beraber Galatasaray camiasında "Arda Turan geliyor mu?" soruları yöneltilirken Başkan Mustafa Cengiz, "Arda Turan, Galatasaray'da futbol oynamış değerli bir kardeşimiz. Galatasaray'a para da kazandırdı. Biz, Arda Turan transferinin kendi açımızdan uygun olmadığını gördük. Ayrı görüşlere düştük ve konu kapandı. Bunu tekrar gündeme getirmenin anlamı yok. Hiçbirimizin Arda'yla ilgili kişisel bir sorunu yok. Arda'nın başarılı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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