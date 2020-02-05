Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

MALDINI

İtalya'nın Maldini ailesi, futbol dünyasına damga vuran isimler yetiştirdi. Ailenin Milan'a kazandırdığı son isim Daniel Maldini oldu. Milan'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki Daniel'in babası Paolo ve dedesi Cesare, İtalyan ekibinin efsaneleri arasında yer alıyor. Daniel, savunmada görev alan dede ve babasının aksine hücuma dönük orta saha pozisyonunda oynuyor. Ayrıca Daniel'in kardeşi Christian da İtalya'nın alt liglerinde stoper olarak görev yapıyor.