Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...
MALDINI
İtalya'nın Maldini ailesi, futbol dünyasına damga vuran isimler yetiştirdi. Ailenin Milan'a kazandırdığı son isim Daniel Maldini oldu. Milan'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki Daniel'in babası Paolo ve dedesi Cesare, İtalyan ekibinin efsaneleri arasında yer alıyor. Daniel, savunmada görev alan dede ve babasının aksine hücuma dönük orta saha pozisyonunda oynuyor. Ayrıca Daniel'in kardeşi Christian da İtalya'nın alt liglerinde stoper olarak görev yapıyor.
Cesare, Milan ile 4 lig ve bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi yaşadı. Cesare'nin oğlu Paolo ise Milan ile 7 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak aile geleneğini sürdürdü. Hellas Verona karşısında Milan'ın A takımında ilk resmi maçına çıkan Daniel ise ailenin kulüpteki başarı geleneğini sürdürmeye çalışacak.
Slovakya Milli Takımı'nda 66 karşılaşmaya çıkıp 7 gol atan ve Manchester City, Bolton Wanderers, Rangers, Espanyol, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 30 yaşındaki Vladimir Weiss, ailedeki en kariyerli futbolcu olarak öne çıkıyor. Vladimir Weiss'ın babası ve dedesi, Çekoslovakya Milli Takımı'nda forma giyse de ülke dışında büyük takımlarda görev yapmadı.
DARDAI
Dardai ailesi, Macar futboluna üç kuşak olarak hizmet verdi. Ailenin faal futbol hayatına devam eden üyeleri Palko ve Marton Dardai, Almanya ekibi Hertha Berlin'in alt yaş takımlarında görev yapıyor. 20 yaşındaki Palko ve 17 yaşındaki Marton, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de top koşturuyor.