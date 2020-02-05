Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Şubat 2020, Çarşamba
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Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

Üç kuşaktır yeşil sahalarda boy göstererek futbolu gelenekleri haline getiren birçok aile bulunuyor. Son olarak İtalya ekibi Milan'ın A takımında ilk resmi maçına çıkan Daniel Maldini, dede ve babalarının izinden giderek profesyonel futbolculuğu seçen isimleri akıllara getirdi. Peki, hangi futbolcular aile büyüklerinin izinden gittiler? İşte o isimler...
5 Şubat 2020 Çarşamba 14:16 Güncelleme: 05.02.2020 14:18
Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

MALDINI

İtalya'nın Maldini ailesi, futbol dünyasına damga vuran isimler yetiştirdi. Ailenin Milan'a kazandırdığı son isim Daniel Maldini oldu. Milan'ın altyapısında yetişen 18 yaşındaki Daniel'in babası Paolo ve dedesi Cesare, İtalyan ekibinin efsaneleri arasında yer alıyor. Daniel, savunmada görev alan dede ve babasının aksine hücuma dönük orta saha pozisyonunda oynuyor. Ayrıca Daniel'in kardeşi Christian da İtalya'nın alt liglerinde stoper olarak görev yapıyor.

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Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

Cesare, Milan ile 4 lig ve bir Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi yaşadı. Cesare'nin oğlu Paolo ise Milan ile 7 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşarak aile geleneğini sürdürdü. Hellas Verona karşısında Milan'ın A takımında ilk resmi maçına çıkan Daniel ise ailenin kulüpteki başarı geleneğini sürdürmeye çalışacak.

Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

WEISS

Son olarak Katar ekibi El-Gharafa'da forma giyen Vladimir Weiss, kendisiyle aynı ada sahip babası ve dedesinin izinden giderek futbolcu olmayı tercih etti.

Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

Slovakya Milli Takımı'nda 66 karşılaşmaya çıkıp 7 gol atan ve Manchester City, Bolton Wanderers, Rangers, Espanyol, Olympiakos gibi takımlarda oynayan 30 yaşındaki Vladimir Weiss, ailedeki en kariyerli futbolcu olarak öne çıkıyor. Vladimir Weiss'ın babası ve dedesi, Çekoslovakya Milli Takımı'nda forma giyse de ülke dışında büyük takımlarda görev yapmadı.

Futbolcu dedelerinin izinden gittiler! Maldini...

DARDAI

Dardai ailesi, Macar futboluna üç kuşak olarak hizmet verdi. Ailenin faal futbol hayatına devam eden üyeleri Palko ve Marton Dardai, Almanya ekibi Hertha Berlin'in alt yaş takımlarında görev yapıyor. 20 yaşındaki Palko ve 17 yaşındaki Marton, Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de top koşturuyor.

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