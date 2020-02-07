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Mourinho iki milli yıldıza kancayı taktı! Kesenin ağzını açtılar
İngiliz ekibi Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, iki milli yıldızımıza kancayı taktı. İngiliz devi, Trabzonspor ile müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır ve Romalı Cengiz Ünder için kesenin ağzını iyice açtı...
7 Şubat 2020 Cuma 06:49
Güncelleme: 07.02.2020 06:49
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Tottenham iki yıldızımızı gözüne kestirdi. Bu sezon Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Uğurcan Çakır ve Roma'nın yıldızı Cengiz ÜnderTottenham'ın kıskacında. Portekizli teknik adam JoseMourinho iki yıldızı da takımda istiyor.
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UĞURCAN ÇAKIR 25 MİLYON EURO Mourinho'nun Tottenham yönetimine verdiği transfer listesinde iki yıldızın ismi en üstlerde yer alıyor. Ada medyasına göre Tottenham, Uğurcan Çakır için 25 milyon euroyu gözden çıkardı.
Bu sezon performansıyla öne çıkan isimlerin başında gelen Uğurcan Çakır, son Fenerbahçe derbisinde yaptığı kurtarışlarla takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.
LIVERPOOL DA ONU ÇOK İSTİYOR Uğurcan Çakır ve Cengiz Ünder, Tottenham dışında diğer dev kulüplerin de transfer listesinde yer alıyor. Bilindiği gibi Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan için Liverpool girişimde bulunmuştu.
CENGİZ ÜNDER'E 35 MİLYON EURO! İngiliz devi Tottenham, Uğurcan Çakır haricinde Cengiz Ünder'i de kadrosuna katmak istiyor. Buna göre Tottenham, başarılı hücum oyuncusu için 35 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.
Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için hamlelere başlayan Tottenham Hotspur'un önümüzdeki günlerde Cengiz Ünder'in transferini resmileştirmesi bekleniyor. Bu sezon Roma formasıyla iyi bir performans sergileyen Cengiz Ünder, takımıyla 17 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.