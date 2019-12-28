Arteta geldi işler değişti! Mesut Özil ve Chelsea...
Son dönemde yaşadığı kötü gidişata dur diyemeyen Arsenal'de yeniden yükseliş için kurtarıcı olarak Mikel Arteta takımın başına getirilmişti... Eski teknik direktör Unai Emery ile oldukça kötü bir form grafiği sergileyen İngiliz devinde, yaşanan en büyük kriz Mesut Özil - Emery kavgası olduğu biliniyordu... Peki Arsenal'daki bu kabul değişimi Mesut Özil'e yarayacak mı? Premier Lig'de Arsenal'in konuğu Chelsea olurken, herkesin merak ettiği soru Mesut Özil oynayacak mı? İşte detaylar...
28 Aralık 2019 Cumartesi 15:54
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İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'in eski teknik direktörü Unai Emery ile yıldızının barışmadığı biliniyordu.
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İspanyol teknik direktör tarafından 1. tercih olarak görülmeyen yıldız futbolcu, yeniden Avrupa arenasında zirveye çıkmanın planlarını yapıyor.
MESUT İÇİN KABUS GİBİYDİ
Emery ile yaşadığı problemler gerek saha için gerekse saha dışıydı Mesut'un. 48 yaşındaki teknik direktörün özellikle basına verdiği demeçlerde yıldız oyuncuyu sıkça eleştirmesi, onun geçen her gün takımından mental olarak uzaklaşmasına sebebiyet veriyordu.
Emery, Arsenal'in başında olduğu dönemde BBC'ye verdiği bir röportajda Mesut'a "agresif" suçlamasında bulunmuş ve, "Mesut ile çok kez konuştum. Arsenal için çok önemli bir oyuncu. Sahada agresif olmasıyla ilgili problemleri var. Onun sahada rahat edebilmesi için etrafındaki oyuncuları da ona göre yerleştirmeniz gerekiyor." demişti.
Öte yandan Ekim ayında Mesut'un kadrosu dışı kalmasıyla ilgili konuşan Emery, "Kulüp yönetimi ve teknik heyet olarak ortak bir strateji belirledik. Mesut'un kadro dışı kalması, yönetimle alınmış ortak bir karar. Şu an önemli olan kulüp, takım ve iyi performans sergileyebilmek. Taraftarların bu konu hakkında daha fazla şey öğrenmek istediğini biliyorum ama şu anda zamanı değil." yorumunda bulunmuştu.