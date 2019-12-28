Arteta geldi işler değişti! Mesut Özil ve Chelsea...

Emery, Arsenal'in başında olduğu dönemde BBC'ye verdiği bir röportajda Mesut'a "agresif" suçlamasında bulunmuş ve, "Mesut ile çok kez konuştum. Arsenal için çok önemli bir oyuncu. Sahada agresif olmasıyla ilgili problemleri var. Onun sahada rahat edebilmesi için etrafındaki oyuncuları da ona göre yerleştirmeniz gerekiyor." demişti.