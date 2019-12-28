İşte Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçından kareler

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.
28 Aralık 2019 Cumartesi 23:22
Güncelleme: 28.12.2019 23:22
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Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı turuncu-lacivertli ekip 5-1 kazandı.
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Ev sahibi takımın golleri Demba Ba (2), Jorge Fernandes (K.K), Elia ve Crivelli'den gelirken lacivert-beyazlı ekibin tek golünü Quaresma penaltıdan kaydetti.