Araştırma sonuçları açıklandı! Milli Takım yüzde 30.6...

ASLAN PAYI ŞENOL GÜNEŞ'İN

Areda Survey'in Türkiye genelinde yapılan araştırmada "A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?" sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 69.9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26.1 ile ikinci, TFF yüzde 1.9 ile üçüncü sırada yer aldı.