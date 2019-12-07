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Araştırma sonuçları açıklandı! Milli Takım yüzde 30.6...
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmasını vatandaşlara soruldu. Katılımcıların yüzde 69.9'u Milli Takım'ın elde ettiği başarıdaki en büyük payın teknik direktör Şenol Güneş'e ait olduğunu düşünüyor. Yüzde 30'u ise A Milli Takım'dan EURO 2020'de yarı final bekliyor. İşte o dikkat çeken oranlar...
7 Aralık 2019 Cumartesi 12:48
Güncelleme: 07.12.2019 13:00
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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanması, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yapılan araştırma ile 4 bin 201 vatandaşa soruldu.
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ASLAN PAYI ŞENOL GÜNEŞ'İN
Areda Survey'in Türkiye genelinde yapılan araştırmada "A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıda en büyük pay kime ait?" sorusuna verilen cevaplara göre yüzde 69.9 ile Şenol Güneş ilk sırada, genç futbolcular yüzde 26.1 ile ikinci, TFF yüzde 1.9 ile üçüncü sırada yer aldı.
EN BEĞENİLEN MİLLİ YILDIZ MERİH DEMİRAL
Juventus forması giyen başarılı stoper Merih Demiral yapılan araştırmaya göre 17 futbolcu arasında yüzde 27.9'luk oranla en çok beğenilen futbolcu oldu.
"Milli Takımda en çok beğendiğiniz futbolcu kim?" sorusuna verilen cevaplar içinde Cengiz Ünder ikinci, Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Emre Belözoğlu ise dördüncü sırada yer aldı.
YABANCI SINIRLAMASI KONUSU
Katılımcıların yüzde 52.9'u Süper Lig'de yabancı oyuncu sınırlamasının olmamasının Milli Takım'ı olumsuz yönde etkileyeceğini söylerken, yüzde 39.6'sı ise olumlu sonuç doğuracağını dile getirdi.