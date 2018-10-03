Amine Gülşe İngilterede en güzel yengeler listesine girdi

Amine Gülşe İngiltere'de 'en güzel yengeler' listesine girdi
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in rakiplerine attığı gollerden sonra bu kez aşkından diğer yengelere güzellik çalımı geldi. Amine Gülşe, İngiliz taraftarlarının oylarıyla 'en güzel yengeler' listesine üçüncü sıradan girdi. İlk sırada ise Dele Alli'nin sevgilisi Ruby Mae var
İngiltere Premier Ligi'nin başlamasıyla, dünyaca ünlü futbolcuların sevgilileri de İngiltere manşetlerine çıktı. 'whalebets.com' internet sitesi, bu sezon Premier Lig'de forma giyen futbolcuların sevgilileri arasında 'hangisinin en güzel' olduğunu seçti. Okurları arasında bir anket yapan site, 'en güzel ilk 10 yengeyi' belirledi. Listenin zirvesine Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'nin seksi sevgilisi Ruby Mae yerleşti. Esmer güzeli, Manchester United'ın golcüsü Alexis Sanchez'in aşkı Mayte Rodriguez takip etti.
Tottenham'ın yıldızı Dele Alli'nin sevgilisi, seksi pozlarıyla listenin ilk sırasına yerleşti..