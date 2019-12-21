Ahmed Kutucu Almanya'yı salladı! 'Milli takımda...'
Almanya'ya milli futbolcumuz Ahmed Kutucu damga vurdu. Schalke forması giyen genç yıldız adayı, Bundesliga'nın 17. haftasında takımının Freiburg ile karşı karşıya geldiği maçta 70'inci dakikada oyuna girdi. Oyuna girdikten 10 dakika sonra çok şık bir gol atarak takımına bir puanı getiren isim olan Ahmed Kutucu'nun bu performansı büyük yankı uyandırdı.
21 Aralık 2019 Cumartesi 21:29
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Bundesliga'da 17. hafta maçında Schalke 04 ile Freiburg karşı karşıya geldi.
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Mücadelenin 27. dakikasında Suat Serdar ile öne geçen Schalke 04, 54. dakikada Nils Petersen'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Freiburg, 67. dakikada VincenzoGrifo'nun penaltıdan bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.
Dakikalar 80'i gösterdiğinde ise sahneye milli futbolcu Ahmed Kutucu çıktı ve attığı şık golle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Schalke ile Freiburg 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Schalke'nin puanı 30 oldu. Freiburg ise puanını 26 yaptı.