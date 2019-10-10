A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 ve Türkiye...

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvaya katılmak için kritik viraja giriyor. Ay-yıldızlılar, şu ana kadar çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alırken tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik sonuçla aldı. A Mili Futbol Takımı, kalan maçlarda büyük bir sürpriz olmazsa EURO 2020'ye katılacak. Ancak yine de olası senaryolara bakıldığında bu mümkün olmayabilir de... Arnavutluk'a yenilirsek işler karışacak... İşte 'A Milli takım gruptan nasıl çıkar?' sorusunun yanıtı...