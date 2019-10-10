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A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? EURO 2020 ve Türkiye...
2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvaya katılmak için kritik viraja giriyor. Ay-yıldızlılar, şu ana kadar çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alırken tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik sonuçla aldı. A Mili Futbol Takımı, kalan maçlarda büyük bir sürpriz olmazsa EURO 2020'ye katılacak. Ancak yine de olası senaryolara bakıldığında bu mümkün olmayabilir de... Arnavutluk'a yenilirsek işler karışacak... İşte 'A Milli takım gruptan nasıl çıkar?' sorusunun yanıtı...
10 Ekim 2019 Perşembe 11:47
Güncelleme: 10.10.2019 12:26
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2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım, turnuvaya katılmak için kritik viraja giriyor.
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Ay-yıldızlılar, şu ana kadar çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alırken tek yenilgisini İzlanda deplasmanında 2-1'lik sonuçla aldı.
Türkiye bu süreçte son dünya şampiyonu Fransa'yı Konya'daki tarihi maçta eze eze 2-0 mağlup ederken adından da söz ettirdi.
Grupta 15 puanla averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunan milliler, son 4 maçına (Arnavutluk, Fransa (d),İzlanda, Andorra (d) önemli bir avantajla giriyor.
PUAN KAYBI HESAPLARI KARIŞTIRIR
A Milli Takım için en kötü senaryo ise Arnavutluk'a puan kaybetmemiz... Bu durumda Fransa puan alması durumunda önümüze geçecek, İzlanda ise bizimle olan puan farkını kapatacak.