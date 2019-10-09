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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri
Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız grubunun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Fransa maçı öncesi deplasmanda 2-0 yendikleri rakibini Kadıköy'de de mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, A Millilerimiz Arnavutluk karşısına nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? İşte, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk planı ve ilk 11'imiz...
9 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
Güncelleme: 09.10.2019 11:56
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Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesi takımını en iyi şekilde bu maçlara hazırlamayı hedefliyor.
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Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş'in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi.
Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Moldova'yı 4-0 yendiğimiz mücadelede Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı bu pozisyonda oynatan tecrübeli teknik adam, kulübünde 27 Eylül'de 1-0 kaybettikleri Chateauroux karşılaşmasında kırmızı kart gören Umut'u kadroya almasına rağmen, savunmanın bu kritik bölgesinde daha hazır bir oyuncuya şans vermek istiyor.
Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı da kadroya dahil eden deneyimli teknik adamın, LeicesterCity'de harika bir sezon geçiren sol ayaklı stoper Çağlar Söyüncü'yü sol beke çekmeyi düşündüğü öğrenildi.
Sağ bekte Zeki Çelik'in, Merih ile Kaan Ayhan'ın da savunmanın ortasında oynayacağı konuşuluyor.