Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takımımız grubunun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Fransa maçı öncesi deplasmanda 2-0 yendikleri rakibini Kadıköy'de de mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, A Millilerimiz Arnavutluk karşısına nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? İşte, teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk planı ve ilk 11'imiz...

9 Ekim 2019 Çarşamba 11:55 Güncelleme: 09.10.2019 11:56
Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Milli Takımımız'da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesi takımını en iyi şekilde bu maçlara hazırlamayı hedefliyor.

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Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş'in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi.

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda Moldova'yı 4-0 yendiğimiz mücadelede Le Havre'de forma giyen Umut Meraş'ı bu pozisyonda oynatan tecrübeli teknik adam, kulübünde 27 Eylül'de 1-0 kaybettikleri Chateauroux karşılaşmasında kırmızı kart gören Umut'u kadroya almasına rağmen, savunmanın bu kritik bölgesinde daha hazır bir oyuncuya şans vermek istiyor.

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Galatasaray'dan Ömer Bayram'ı da kadroya dahil eden deneyimli teknik adamın, Leicester City'de harika bir sezon geçiren sol ayaklı stoper Çağlar Söyüncü'yü sol beke çekmeyi düşündüğü öğrenildi.

Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri

Sağ bekte Zeki Çelik'in, Merih ile Kaan Ayhan'ın da savunmanın ortasında oynayacağı konuşuluyor.

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