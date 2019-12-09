98 yıllık Cruzeiro tarihinde ilk defa! Ortalık savaş alanına döndü...

Bugüne kadar pek çok futbolcuyu dünya futboluna kazandıran ve şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın da bir dönem formasını giydiği mavi beyazlı ekip, Brezilya Ligi'nde sezonun son haftasında Serie A'ya veda etti.