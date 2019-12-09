HaberlerGaleri98 yıllık Cruzeiro tarihinde ilk defa! Ortalık savaş alanına döndü...
98 yıllık Cruzeiro tarihinde ilk defa! Ortalık savaş alanına döndü...
98 yıllık başarılı bir tarihe sahip olan Brezilya'nın köklü kulüplerinden Cruzeiro, ilk kez küme düşerek taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşttı. Brezilya Ligi'nde sezonun son maçında Palmeiras karşısında 2-0 geriye düşen Cruzeiro'da taraftarlar maç bitmesin diye olay çıkardı, ortalık savaş alanına döndü.
9 Aralık 2019 Pazartesi 23:10
Güncelleme: 09.12.2019 23:13
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bugüne kadar pek çok futbolcuyu dünya futboluna kazandıran ve şampiyonluklar yaşayan, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın da bir dönem formasını giydiği mavi beyazlı ekip, Brezilya Ligi'nde sezonun son haftasında Serie A'ya veda etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TARAFTAR MAÇ BİTMESİN DİYE OLAY ÇIKARDI!
Palmeiras'a 2-0 yenildikleri karşılaşmada büyük üzüntü yaşanırken taraftarlar maçın bitişini engellemek için olaylar çıkarttı.
Güvenlik güçlerinin yatıştırmaya çalıştığı olayların ardından maç normal süresinin bitmesine kısa bir süre kala tamamlanamadı.
Sezona eyalet şampiyonluğu ile başlamalarına rağmen Mayıs ayından beri süregelen yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Cruzeiro'da kötü sonun başlangıcı hazırlanmış oldu.
Sona eren Brezilya Ligi'nin ilk 6 sırasındaki ekipler olan Şampiyon Flamengo'nun yanı sıra Santos, Palmeiras, Gremio, Athletico Paranaense ve Sao Paulo önümüzdeki sezon Libertadores Kupası'na katılmaya hak kazanırken Cruzeiro ile birlikte ligden düşen diğer takımlar ise Chapecoense ve Avai oldu.