Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Kayserispor Süper Lig'in 14'üncü hafta kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 27'inci dakikasında sakatlanan Pedro Henrique'nin yeribne Kayserispor'un 15 yaşındaki Emre Demir oyuna girdi. Genç futbolcu performansıyla alkış toplarken maça dagma vuran olay Fırat Aydınus-Emre Demir arasında yaşandı. Bir pozisyonda yerde kalan Emre Demir, Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundu. Fırat Aydınus'un genç futbolcuya söylediği sözler ekrana yansıyınca sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler...
9 Aralık 2019 Pazartesi 22:06
Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 14'üncü hafta kapanış maçında Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

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Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Zorlu mücadelede sarı-kırmızılı ekip Artem Kravets'in golüyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

EMRE DEMİR OYUNDA

Kayserispor'da 15 yaşındaki Emre Demir karşılaşmanın 27'inci dakikasında oyuna girdi.

Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Kayserispor'da sakatlanan Pedro Henrique yerini Emre Demir'e bırakmak zorunda kaldı.

Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Genç futbolcu gösterdiği performansla sosyal medyada gündem oldu.

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