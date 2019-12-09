Fırat Aydınus-Emre Demir diyaloğu sosyal medyayı salladı

Kayserispor Süper Lig'in 14'üncü hafta kapanış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Zorlu karşılaşmanın 27'inci dakikasında sakatlanan Pedro Henrique'nin yeribne Kayserispor'un 15 yaşındaki Emre Demir oyuna girdi. Genç futbolcu performansıyla alkış toplarken maça dagma vuran olay Fırat Aydınus-Emre Demir arasında yaşandı. Bir pozisyonda yerde kalan Emre Demir, Fırat Aydınus'a itirazlarda bulundu. Fırat Aydınus'un genç futbolcuya söylediği sözler ekrana yansıyınca sosyal medyada gündem oldu. İşte o sözler...

9 Aralık 2019 Pazartesi 22:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





