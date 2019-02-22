Yıldız isimden flaş itiraf! "Fenerbahçe..."

Fenerbahçe'nin yanı sıra Leganes, Rayo Vallecano ve Udinese'den de teklif aldığını açıklayan Darida, "Bu takımlardan teklif aldığımı teknik direktörümden öğrendim. Menajerim ise Fenerbahçe'nin büyük ilgisi olduğunu ancak kulübümün ayrılmama izin vermediğini söyledi." İfadelerini kullandı.