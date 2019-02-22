Yıldız isimden flaş itiraf! "Fenerbahçe..."

Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Çek yıldız Vladimir Darida'dan Fenerbahçe itirafı geldi.
22 Şubat 2019 Cuma 19:22
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe, birçok futbolcuyla görüşmüş ve kadrosuna Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc takviyeleriyle güçlendirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonun ilk yarısında orta saha oyuncularından istediği katkıları alamayan sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde bu bölgeye Tolgay Arslan ve Miha Zajc'i transfer etmişti.
Fenerbahçe'nin Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin forması giyen Çekya orta saha Vladimir Darida'ya da teklif yaptığı ancak Alman ekibininin sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiği ortaya çıktı.
Çek basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den transfer teklifini aldığını ancak kulübünün sarı-lacivertlilere olumsuz cevap verdiğini söyledi.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Leganes, Rayo Vallecano ve Udinese'den de teklif aldığını açıklayan Darida, "Bu takımlardan teklif aldığımı teknik direktörümden öğrendim. Menajerim ise Fenerbahçe'nin büyük ilgisi olduğunu ancak kulübümün ayrılmama izin vermediğini söyledi." İfadelerini kullandı.