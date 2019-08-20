Süper Lig'e farklı Gazişehir galibiyeti ile fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek, stoper ve ön libero isteklerini karşılaşamak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'ye yıldız sol bekten müjdeli haber geldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...