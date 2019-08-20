Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı

Süper Lig'e farklı Gazişehir galibiyeti ile fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek, stoper ve ön libero isteklerini karşılaşamak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'ye yıldız sol bekten müjdeli haber geldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

20 Ağustos 2019 Salı 19:28
Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı

Süper Lig'in başlaması ile birlikte eksik noktalarını bir an önce tamamlamak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler birçok yıldızı gündemine almıştı.

Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı farklı galibiyetle geçen Fenerbahçe'nin şampiyonluk iştahı kabardı.

Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı

Bu yolda azami hata yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgelerin tamamlanması talimatını vermişti.

Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı

Özellikle sol bek, stoper ve ön libero transferleri yapılması halinde eli oldukça rahatlayacak olan teknik direktör Ersun Yanal transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.

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