Yanal'ın gözdesinden müjdeli haber! Resmen açıklandı
Süper Lig'e farklı Gazişehir galibiyeti ile fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sol bek, stoper ve ön libero isteklerini karşılaşamak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'ye yıldız sol bekten müjdeli haber geldi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
20 Ağustos 2019 Salı 19:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in başlaması ile birlikte eksik noktalarını bir an önce tamamlamak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler birçok yıldızı gündemine almıştı.
Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı farklı galibiyetle geçen Fenerbahçe'nin şampiyonluk iştahı kabardı.
Bu yolda azami hata yapmak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgelerin tamamlanması talimatını vermişti.
Özellikle sol bek, stoper ve ön libero transferleri yapılması halinde eli oldukça rahatlayacak olan teknik direktör Ersun Yanal transferlerin bir an önce takıma katılmasını istiyor.