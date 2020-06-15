Vedat Muriqi ve Jose Sosa oynayacak mı? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından iyi başlangıç yapan ekiplerden Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarından 3 puan çıkartmayı bilmişti. Sarı-lacivertliler rakibi Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında 3 puanı 3 golle almıştı. Bugün ise iki ezeli rakip Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor finale yükselebilmek için sahada olacak. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Kayserispor maçında forma giyemeyen Muriqi'in durumu merak edilirken, Trabzonspor'da da Sosa'nın oynayıp oynayamayacağı merak eidliyor. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri.
Son resmi kupasını 2014'te Manisa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçerek kazanan Fenerbahçe 6 yıldır süren hasretini bu sezon bitirmek istiyor. Bugün ilk maçta 2-1 yenildiği Trabzonspor'u geçip adını Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına yazdırmak için kenetlenen sarı-lacivertliler Avrupa bileti için de kritik olan bu maça büyük önem veriyor.
KARAPINAR: YAPTINIZ YİNE YAPARSINIZ
Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada "Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum. Şimdi bunu unutup salı günü oynayacağımız Trabzon maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ben bu maçı da kazanıp adınızı önce finale ardından da kupayı müzemize götürerek tarihe yazdıracağınıza inanıyorum"
MURIQI OYNAYACAK, TEK EKSİK OZAN
Trabzon'u geçip final maçını kazanarak hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt katılmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe'de her şey galibiyet üzerine kurulu. Yaklaşık 3 aylık bir aranın ardından çıktığı ligde Kayserispor'u 10 kişiyle yenen sarı lacivertliler, Trabzon'u da geçerek bir çıkış başlatmak, önümüzdeki sezona da kupalı ve moralli girmek istiyor.