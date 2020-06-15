Vedat Muriqi ve Jose Sosa oynayacak mı? İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

KARAPINAR: YAPTINIZ YİNE YAPARSINIZ

Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada "Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum. Şimdi bunu unutup salı günü oynayacağımız Trabzon maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ben bu maçı da kazanıp adınızı önce finale ardından da kupayı müzemize götürerek tarihe yazdıracağınıza inanıyorum"