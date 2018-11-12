Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde! - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Valbuena'nın sözleşmesindeki olay madde!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Mücadelede yıldızlaşan Mathieu Valbuena'nın sözleşmesindeki ilginç madde öne çıktı.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:53:38
Güncelleme: 09:54:31
Phillip Cocu'nun pek fazla görev vermediği yıldız oyuncu Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'e geri döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray maçında 1 asist yapan deneyimli oyuncu Anderlecht maçında da 1 gol 1 asistle oynarken son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da sahanın açık ara en iyi oyuncusuydu...
Koeman'la birlikte Valbuena'nın sözleşmesi de 1 yıl daha uzayabilir.
3 ayda Cocu'nun 7 maçta süre verdiği Fransız futbolcu artık banko oyuncu oldu
Alanyaspor maçıyla bir haftada 3. kez sahaya çıkan Valbuena, sakatlanmadığı takdirde sözleşmesindeki "20 maç oynarsa mukavelesi bir yıl uzar" maddesi de işlerlik kazanacak.
Valbuena'nın mevcut sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. (Futbolarena)