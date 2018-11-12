Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Valbuena'nın sözleşmesindeki olay madde!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 ile geçti. Mücadelede yıldızlaşan Mathieu Valbuena'nın sözleşmesindeki ilginç madde öne çıktı.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 09:53:38 Güncelleme: 09:54:31
    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!

    Phillip Cocu'nun pek fazla görev vermediği yıldız oyuncu Erwin Koeman'ın takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'e geri döndü.

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    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!

    Galatasaray maçında 1 asist yapan deneyimli oyuncu Anderlecht maçında da 1 gol 1 asistle oynarken son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da sahanın açık ara en iyi oyuncusuydu...

    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!

    Koeman'la birlikte Valbuena'nın sözleşmesi de 1 yıl daha uzayabilir.

    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!

    3 ayda Cocu'nun 7 maçta süre verdiği Fransız futbolcu artık banko oyuncu oldu

    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!

    Alanyaspor maçıyla bir haftada 3. kez sahaya çıkan Valbuena, sakatlanmadığı takdirde sözleşmesindeki "20 maç oynarsa mukavelesi bir yıl uzar" maddesi de işlerlik kazanacak.

    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!

    Valbuena'nın mevcut sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor. (Futbolarena)

    Valbuenanın sözleşmesindeki olay madde!
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