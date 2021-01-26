Galeri Fenerbahçe Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Osayi, Mesut Özil ve Szalai transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde gözler santrfor bölgesine çevrildi. Takıma doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya yıldız futbolcu için devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun transferde devrede olduğu ve 30 yaşındaki oyuncunun da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...