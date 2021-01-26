Galeri Fenerbahçe Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Osayi, Mesut Özil ve Szalai transferleriyle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertlilerde gözler santrfor bölgesine çevrildi. Takıma doğrudan katkı verecek bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya yıldız futbolcu için devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun transferde devrede olduğu ve 30 yaşındaki oyuncunun da sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Üst üste transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe en çok konuşulan takımlardan olmaya devam ediyor.

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Başta dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil, Attila Szalai ve Osayi-Samuel'i kadrosuna katan sarı lacivertliler sürpriz bir isim için harekete geçti.

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Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Daha önce Thiam, Kemal Ademi, Samatta ve Cisse'yi kadrosuna katan ve istediği performansı alamayan Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu bir golcü transferi daha yapmak istiyor.

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

LİSTEDEKİ İSİMLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!
Fenerbahçe bu kapsamda golcü transferi için harekete geçti ve 10 gün önce Roma'nın yıldız golcüsü Edin Dzeko için nabız yoklamıştı. Ancak İtalyan kulübü sarı lacivertli ekipten bonservis bedeli isteyince bu transfer hikayesi başlamayan bitti.

Transfer haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş hamle! Yıldız golcü Fenerbahçe'ye

Hatay'da yıldızını parlatan Boupendza için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilere sürpriz bir öneri geldi.

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