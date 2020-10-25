GaleriFenerbahçeTrabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim kadroda yok
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim kadroda yok
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bordo-mavili takımı yenerek çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde maça saatler kala kötü haber geldi. 2 yıldız ismin kadroda olmayacağı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...
25 Ekim 2020 Pazar 09:51, Güncelleme 25.10.2020 09:52
Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim kadroda yok