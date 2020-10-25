Galeri Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim kadroda yok

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim kadroda yok

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Bordo-mavili takımı yenerek çıkışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilerde maça saatler kala kötü haber geldi. 2 yıldız ismin kadroda olmayacağı öğrenildi. İşte o isimler ve detaylar...

Trabzonspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! 2 isim kadroda yok

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