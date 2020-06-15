Tahir Karapınar'a iyi haber! İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

KARAPINAR: YAPTINIZ YİNE YAPARSINIZ

Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada "Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum."