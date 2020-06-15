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Tahir Karapınar'a iyi haber! İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'e verilen 3 aylık aranın ardından iyi başlangıç yapan ekiplerden Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarından 3 puan çıkartmayı bilmişti. Sarı-lacivertliler rakibi Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, lider Trabzonspor Göztepe deplasmanında 3 puanı 3 golle almıştı. Salı günü ise iki dev ekip Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilere golcü oyuncudan iyi haber geldi. İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri.
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:31
Güncelleme: 15.06.2020 10:31
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Son resmi kupasını 2014'te Manisa'da Galatasaray'ı penaltılarla geçerek kazanan Fenerbahçe 6 yıldır süren hasretini bu sezon bitirmek istiyor.
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Yarın ilk maçta 2-1 yenildiği Trabzonspor'u geçip adını Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına yazdırmak için kenetlenen sarı lacivertliler Avrupa bileti için de kritik olan bu maça büyük önem veriyor.
2013-14 sezonundan beri şampiyon olamayan, Türkiye Kupası'nı ise en son 2012-13 sezonunda kaldıran F.Bahçe en son resmi kupası olan Süper Kupa'yı 25 Ağustos 2014'te İsmail Kartal ile kazanmıştı.
KARAPINAR: YAPTINIZ YİNE YAPARSINIZ Liglere verilen uzun aranın ardından cuma günü kendi stadında ilk resmi maçını oynayan ve Kayseri'yi 2-1'le geçen Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik patronu Tahir Karapınar futbolculara yaptığı konuşmada "Bu kadar uzun bir aranın ardından hem 10 kişi hem de 1-0 geriden gelip maçı çevirme karakterini ortaya koyan sizleri yürekten alkışlıyorum."
"Şimdi bunu unutup salı günü oynayacağımız Trabzon maçına konsantre olmanızı istiyorum. Ben bu maçı da kazanıp adınızı önce finale ardından da kupayı müzemize götürerek tarihe yazdıracağınıza inanıyorum" dedi.