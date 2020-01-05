Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Ara transfer dönemi için çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim arasında bir transfer toplantısı yapıldı. Ocak ayında takıma mutlaka transfer yapmak isteyen sarı kanarya, önceliğini eksik olarak gördüğü mevkilere çevirmişti. Fenerbahçe'nin son bombası ise Süper Lig'den... Asıl mevkisi ön libero olan fakat bu sezon stoperde görev yapan ve 17 karşılaşmada 3 gol kaydeden yıldız isim Fenerbahçe'ye transferi için takımından izin istedi. İşte o isim ve son detaylar...

5 Ocak 2020 Pazar 07:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





