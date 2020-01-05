Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Ara transfer dönemi için çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetim arasında bir transfer toplantısı yapıldı. Ocak ayında takıma mutlaka transfer yapmak isteyen sarı kanarya, önceliğini eksik olarak gördüğü mevkilere çevirmişti. Fenerbahçe'nin son bombası ise Süper Lig'den... Asıl mevkisi ön libero olan fakat bu sezon stoperde görev yapan ve 17 karşılaşmada 3 gol kaydeden yıldız isim Fenerbahçe'ye transferi için takımından izin istedi. İşte o isim ve son detaylar...
5 Ocak 2020 Pazar 07:39
Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de gözler tamamen ara transfer dönemine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerde beklenen oldu ve bir süredir üzerinde çalışılan yıldızlarla artık iş sadece imzaya kaldı.

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Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada bitirerek, devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde tamamladı.

Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim hataya yer vermek istemezken, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre eksik bölgeler belirlenmişti.

Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de deviren Kanarya, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek moral depolamıştı ve üst üste alınan bu galibiyetler camiayı havaya soktu.

Süper Lig'in golcü stoperi Fenerbahçe'ye...

Taraftarla birlikte şampiyonluğa kenetlenen Fenerbahçe'de bir süredir transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyordu.

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