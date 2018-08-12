Erman Toroğlu (FotoMaç) -

20 yıllık Aziz Yıldırım döneminden sonra Ali Koç'un gelmesiyle önce tribünlerde hava değişmiş. Büyük ihtimalle de kulübün idari yapısı da değişmeye başladı.

Sahaya gelince; bazı şeyler hemen olmaz. Sarı-lacivertlilerde teknik adam da değişti ama bu değişikliğin meyvelerini 9-10 maçtan önce alamazsınız. Bursa'nın attığı golden önce topu kafasında sektiren Soldado'ya yapılan net bir faul var. Gri bir pozisyon değil; siyah-beyaz... Eğer VAR hakemi devreye girecekse burada girmeliydi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda görüntüler çok kötü.