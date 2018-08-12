Spor basınında Fenerbahçe-Bursaspor maçının yankıları!
Rıdvan Dilmen (FotoMaç) -
Fenerbahçe'nin 2 yeni transferi Ayew ve Barış dün Bursaspor'a karşı sahadaydı ama asıl transfer ekstra 20 bin kişi. Sahasında 20 bine oynuyordu, şimdi ise tamamen dolu.. İstanbul'daki takımlara bakarsak hem başkanı hem de teknik direktörü değişen tek takım Fenerbahçe oldu. Özellikle Fenerbahçe seyircisinin arzusu müthiştir. Bu geri döndü. Slimani transferine gelecek olursak... Fenerbahçe'nin bir santrfora ihtiyacı vardı. Soldado artık kariyerinin sonlarına geldi. Avrupa ile birlikte 40 maç götürebilecek bir oyuncu değil. Rotasyonda kullanılacak bir isim.
Erman Toroğlu (FotoMaç) -
20 yıllık Aziz Yıldırım döneminden sonra Ali Koç'un gelmesiyle önce tribünlerde hava değişmiş. Büyük ihtimalle de kulübün idari yapısı da değişmeye başladı.
Sahaya gelince; bazı şeyler hemen olmaz. Sarı-lacivertlilerde teknik adam da değişti ama bu değişikliğin meyvelerini 9-10 maçtan önce alamazsınız. Bursa'nın attığı golden önce topu kafasında sektiren Soldado'ya yapılan net bir faul var. Gri bir pozisyon değil; siyah-beyaz... Eğer VAR hakemi devreye girecekse burada girmeliydi. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda görüntüler çok kötü.
Emre Bol (FotoMaç) -
Allah UEFA'dan razı olsun!
FFP olamasa Kadıköy'de hem de ilk 11'de gencecik, pırıl pırıl Barış'ı seyredemeyecektik!. Ama en güzeli neydi biliyor musunuz? Fenerbahçe geri düştüğünde, tribündekilerin, televizyon başında maçı izleyen Fenerbahçeli taraftalarların hemen hepsi takımlarının kazanacağına emindi. Uzun bir aradan sonra bu güvenle maç izlemek her şeye değer! Artık gelecek haftalarda daha heyecanlı maçlar izleyeceğiz..
Gürcan Bilgiç (Sabah) -
F.Bahçe 11'i açıklandığında, Mehmet Topal-Souza ikilisinin göbekte, Valbuena'nın da yedekte olduğu ortaya çıktı. Geçen sezonu, bu tercihler nedeniyle hırsla eleştirenlerin karşısına yine "futbolun doğruları" çıktı. Genç Barış Alıcı'nın ayağına topu yakıştırması, seyirci şokundan çabuk kurtulması, bu tarz oyuncuları özleyenler için de ilaç gibiydi. Lizbon'daki direnç ile dünkü galibiyet birleştiğinde oyuncu grubunun özgüveninin de yükselmeye başlayacağı açık. Kendi sahasında, rakibe bu kadar alan bırakılması veya şut şansı verilmesi elbette eleştirilir. Ancak bu takım "daha iyi olacak" mesajı veriyor.