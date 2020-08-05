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Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla bu sezon da taraftarlar bir hayli mutsuz... Alınan kötü sonuçlar ve 34 haftada toplanan 53 puanla ligi 7. sırada tamamlanması sonrası şampiyonluk umutlarını gelecek yıla saklayan sarı-lacivertlilerde yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin beklentilerinin altında açıklanan harcama limiti sonrası Mert Hakan Yandaş transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de merak konusu olurken, Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...
5 Ağustos 2020 Çarşamba 16:11
Güncelleme: 05.08.2020 16:16
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Süper Lig'in tamamlanmasıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren geçtiğimiz sezonun flaş ekibi Sivasspor, transfer sezonunun ilk resmi transferini gerçekleştiren ekip olurken, Polonya ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix'i kadrosuna katmıştı.
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Geçtiğimiz sezon gerek takım olarak gerekse oyuncularının bireysel performansıyla da öne çıkan Yiğidolar'da özellikle Emre Kılınç ve Mert Hakan adından sıkça söz ettiren isimler olmuştu.
Özellikle 25 yaşındaki Mert Hakan Yandaş için Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray büyük bir savaş vermiş, gülen taraf ise Fenerbahçe olmuştu.
Emre Kılınç transferinde ise sarı-kırmızılılar rakibini alt ederken, iki ismin yakın zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyordu... Ancak Fenerbahçe ve Mert Hakan transferinde harcama limitlerinin açıklanması sonrası yeni sorular ortaya çıktı...
Sarı-lacivertliler için verilen 177 milyon 573 bin 89 TL'lik harcama limiti beklentileri karşılaşmazken, bu rakam sonrası transfer planları da şimdilik askıya alındı...