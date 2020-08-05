Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...

Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla bu sezon da taraftarlar bir hayli mutsuz... Alınan kötü sonuçlar ve 34 haftada toplanan 53 puanla ligi 7. sırada tamamlanması sonrası şampiyonluk umutlarını gelecek yıla saklayan sarı-lacivertlilerde yönetim, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin beklentilerinin altında açıklanan harcama limiti sonrası Mert Hakan Yandaş transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği de merak konusu olurken, Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri...