Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede öne çıkan isim ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta oldu. Tanzanyalı golcü Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı. Samatta'nın golü sonrası sosyal medya yıkıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

UEFA Avrupa Ligi'de temsilcimiz Fenerbahçe ile aynı grupta bulunan Olympiakos ve Royal Antwerp karşı karşıya geldi. Stadio Georgios Karaiskáki'de oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-1'lik skorla Olympiakos oldu.

Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Youssef El-Arabi ve 87. dakikada Oleg Reabciuk kaydetti. Konuk takımın tek sayısı ise 75. dakikada tanıdık bir isim olan Mbwana Samatta'dan geldi.

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Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Alınan bu ardından Olympiakos, D Grubu'nda üç puanla liderliğe yerleşti. Royal Antwerp ise son sırada kaldı. Mbawana Samatta Fenerbahçeye adeta nazire yaptı Olympiakos maçında...

Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

İLK 11'DE BAŞLADIĞI İLK MAÇTA İLK GOL

Transferin son gününde Royal Antwerp takımına kiralanan Mbawana Samatta, yeni takımında ilk 11 başladığı ilk maçta golünü attı ama puan için yeterli olmadı.

Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı

Royal Antwerp, Olympiakos karşısında ileri uçta iki eski Fenerbahçeli Michael Frey ve Mbawana Samatta ile oynadı. Olympiakos'ta ise Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru 81 dakika sahada kaldı.

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