GaleriFenerbahçeSon dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı
Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp, Olympiakos'a konuk oldu. Olympiakos, Royal Antwerp'i 2-1 mağlup etti. Mücadelede öne çıkan isim ise Fenerbahçe'den kiralanan Samatta oldu. Tanzanyalı golcü Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk karşılaşmada fileleri havalandırdı. Samatta'nın golü sonrası sosyal medya yıkıldı. İşte yapılan yorumlardan bazıları...
Giriş Tarihi: 17.09.2021 10:26 , Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 10:28
Son dakika spor haberi: Samatta ilk Avrupa maçında gol attı Fenerbahçe taraftarı çıldırdı