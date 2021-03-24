Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık
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Son dakika spor haberi... Yaşanan puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesilirken, sezon sonunda yolların ayrılması kuvvetle muhtemel... Sarı-lacivertli yönetimin listenin başında tuttuğu isim ise Almanya Milli Takımı'nın tecrübeli hocası Joachim Löw. Alman basınında da konuyla alakalı birçok haber yazılıp çizilirken, 61 yaşındaki çalıştırıcı İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB haberi)