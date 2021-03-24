Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Son dakika spor haberi... Yaşanan puan kayıpları sonrası şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de fatura Erol Bulut'a kesilirken, sezon sonunda yolların ayrılması kuvvetle muhtemel... Sarı-lacivertli yönetimin listenin başında tuttuğu isim ise Almanya Milli Takımı'nın tecrübeli hocası Joachim Löw. Alman basınında da konuyla alakalı birçok haber yazılıp çizilirken, 61 yaşındaki çalıştırıcı İzlanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de, alınan mağlubiyetlerin faturası teknik direktör Erol Bulut'a kesilmişti.

Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Özellikle taraftar nezdinde başarısız bulunan teknik adam için, 'istifa' sesleri dillendirilmeye başlarken, yönetim de teknik direktör arayışlarına hız vermiş ve birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı.

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Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Bu isimlerden biri de Almanya Milli Takımı'nın dünyaca ünlü hocası Joachim Löw olmuştu.

Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Alman basınında da konuyla alakalı birçok iddia ortaya atılırken Almanlar, 61 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe ile anlaşmaya çok yakın olduğu ancak anlaşma için sezon sonunun beklendiğini duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: İlk kez konuştu! Joachim Löw'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe iddiaları ile ilgili Löw cephesinden de ilk açıklama geldi.

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