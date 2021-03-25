Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 31. haftada da deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kayıplar yaşamaya devam etti. Bu kötü sonuçların ardından Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanarya'da sezon sonuna kadar ise takımın başında Emre Belözoğlu olacak. Peki Fenerbahçe'nin yeni sezonda hocası kim olacak? İşte gündeme gelen isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolları ayırdığını, teknik sorumlu olarak ise Emre Belözoğlu'nun görev alacağını açıkladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Fenerbahçe, sezon başında 2 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Fenerbahçe'nin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti.

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulut'la sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Erol Bulut, 576 gün görev aldı. Malatyaspor'da 27 galibiyet alan Bulut, 19 beraberlik 23 de mağlubiyet yaşadı. Sonrasında Aytemiz Alanyaspor'a geçen Bulut, 416 gün takımın başında yer aldı. Bulut, Alanyaspor'la 23 galibiyet, 12 mağlubiyet, 9 beraberlik elde etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

TAKIMLA VEDALAŞTI

Fenerbahçe, milli ara sebebiyle verilen arada Yukatel Denizlispor hazırlıklarına ise bugün başladı. Yönetim kurulu tarafından yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasıyla Erol Bulut, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek takımla vedalaştı.

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