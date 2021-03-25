Galeri Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör bombası! Yeni sezonda...

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 31. haftada da deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kayıplar yaşamaya devam etti. Bu kötü sonuçların ardından Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Kanarya'da sezon sonuna kadar ise takımın başında Emre Belözoğlu olacak. Peki Fenerbahçe'nin yeni sezonda hocası kim olacak? İşte gündeme gelen isimler...