GaleriFenerbahçeSon dakika haberi: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'a ilk 11 önerisi! Usta yazar...
Son dakika haberi: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'a ilk 11 önerisi! Usta yazar...
Fenerbahçe, ligin 13. haftasında Gaziantep FK karşısında kritik bir maça çıkacak. Zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen sarı lacivertliler, Alanyaspor'a yetişebilmek adına mutlak 3 puanla ayrılmak zorunda. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyesi'ne karşı oynayan Fenerbahçe, Karacabey'in kendi kalesine attığı golle 1-0 galibiyetle ayrılmış ve adını bir üst tura yazdırmıştı. Usta yazar, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi sarı lacivertlileri kaleme aldı ve teknik direktör Erol Bulut'a açık mektup yollayarak 'ideal ilk 11' önerisinde bulundu. İşte o yazı...
18 Aralık 2020 Cuma 09:31, Güncelleme 18.12.2020 10:03
Son dakika haberi: Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'a ilk 11 önerisi! Usta yazar...