Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Yeni sezon için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek dahi istemiyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını bu yönde sürdürürken transferin en hareketli ekibi oldu. Şu ana kadar 10 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de takıma gelen isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemde. Fenerbahçeli kurmaylar uzun süredir kadroda bulunan bir isim için flaş bir karar verdi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

29 Ağustos 2020 Cumartesi 15:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Geçtiğimiz sezon yaşanan hüsranı taraftarlarına unutturarak, yeni sezonda şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transferde dur durak bilmiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Son 2 sezondur yaşanan köklü değişikliklerden beklenen verimi alamayan sarı-lacivertlilerde tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu yoluna sportif direktör olarak devam ederken, Belözoğlu ile birlikte yeni bir vizyon çalışması amaçlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Şu ana kadar Emre Belözoğlu'nun büyük rol oynadığı 10 resmi transferi resmen açıklayan sarı-lacivertliler, kaleci pozisyonu hariç tüm pozisyonlar için yeni isimleri kadrosuna katmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Fenerbahçe 4 Ağustos'tan bu yana Barış Sungur, Caner Erkin, Enner Valencia, Filip Novak, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Mame Thiam, Mauricio Lemos, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş ile kadrosunu güçlendirmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Bu isimlerin ardından da girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, temaslarına devam ederken, yalnızca takıma yeni isimler katmayı değil takımda beklentileri karşılayamayan bazı isimlerle de yollarını ayırma gayretinde...

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