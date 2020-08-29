Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe yönetiminden flaş transfer kararı! O isim satılacak...

Yeni sezon için çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimali düşünmek dahi istemiyor. Sarı-lacivertliler çalışmalarını bu yönde sürdürürken transferin en hareketli ekibi oldu. Şu ana kadar 10 ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de takıma gelen isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemde. Fenerbahçeli kurmaylar uzun süredir kadroda bulunan bir isim için flaş bir karar verdi. İşte detaylar. Son dakika Fenerbahçe haberleri...