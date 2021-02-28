Galeri Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Erol Bulut'un Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çekmesi taraftardan büyük tepki topladı. İşte Fenerbahçe taraftarının flaş yorumları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı gündem oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Son 3 maçta takımın kaptanlığını yapan 25 yaşındaki oyuncunun yerine Mert Hakan Yandaş ilk 11'de yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Fenerbahçe'nin orta sahasında Luiz Gustavo'nun eksikliği ve Ozan Tufan'ın kulübeye gönderilmesinin ardından Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve önlerinde Mesut Özil yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

BULUT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili konuşan Erol Bulut, "Taktik oyunu olacak. Abdullah Hoca da düşüncelerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı

Dersimize çalıştık. İsteklerimizi doğru bir şekilde yansıtırsak güzel bir oyun olur. Kazanacağımızı düşünüyorum.

SON DAKİKA