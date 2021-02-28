GaleriFenerbahçeSon dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma öncesi Erol Bulut'un Ozan Tufan'ı yedek kulübesine çekmesi taraftardan büyük tepki topladı. İşte Fenerbahçe taraftarının flaş yorumları...
28 Şubat 2021 Pazar 18:27, Güncelleme 28.02.2021 18:29
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut'un Ozan Tufan kararı sonrası taraftar ayağa kalktı