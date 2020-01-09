Simon Falette transferi iptal mi oluyor? TFF'den karar...
Süper Lig'de kulüpler transferlerine tam gaz devam ederken kulüplerin transferde gözettiği ilk kriter şüphesiz ki takıma yararlı olmalarının yanında maliyet. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı harcama limitleri sonrası çalışmalarını titizlikle sürdüren kulüplerden Fenerbahçe bu konuda en büyük problemi yaşayan ekiplerden. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? İşte son durum...
Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Şu ana dek 18 gelen ve giden isim resmi olarak duyurulurken bu transferlerin 3'ünü Galatasaray gerçekleştirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 1 ismi resmen duyurdu. Beşiktaş ise henüz herhangi bir transfer açıklamış değil.
Simon Falette İstanbul'a geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi?