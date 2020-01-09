Simon Falette transferi iptal mi oluyor? TFF'den karar... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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Simon Falette transferi iptal mi oluyor? TFF'den karar...

Süper Lig'de kulüpler transferlerine tam gaz devam ederken kulüplerin transferde gözettiği ilk kriter şüphesiz ki takıma yararlı olmalarının yanında maliyet. Özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı harcama limitleri sonrası çalışmalarını titizlikle sürdüren kulüplerden Fenerbahçe bu konuda en büyük problemi yaşayan ekiplerden. Peki Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi? İşte son durum...

9 Ocak 2020 Perşembe 11:10 Güncelleme: 09.01.2020 11:10
İşte harcama limitleri sonrası Fenerbahçe'de son durum!

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz sürüyor. Şu ana dek 18 gelen ve giden isim resmi olarak duyurulurken bu transferlerin 3'ünü Galatasaray gerçekleştirirken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 1 ismi resmen duyurdu. Beşiktaş ise henüz herhangi bir transfer açıklamış değil.

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İşte harcama limitleri sonrası Fenerbahçe'de son durum!

Kulüpler transfer çalışmalarını sürdürürken şüphesiz en çok dikkat edilen konu Finansal Fair Play kriterlerine uygunluk. Bu konuda tüm takımların problemleri bulunurken 4 büyük kulübün en çok sıkıntı yaşayan kulüplerden biri Fenerbahçe.

İşte harcama limitleri sonrası Fenerbahçe'de son durum!

Geçtiğimiz günlerde TFF, Süper Lig kulüplerinin son harcama limitlerini belirlemiş buna göre Galatasaray'a 451.659.184 tl, Beşiktaş'a 275.335.170 tl, Fenerbahçe'ye 224.731.066 tl, Trabzonspor'un limit ise 126.552.658 tl olarak belirlendi.

İşte harcama limitleri sonrası Fenerbahçe'de son durum!

Sarı-lacivertli ekibin ezeli rakibi Galatasaray ile yaklaşık 227 milyon tl'lik ciddi bir limit farkı bulunuyor. Hal böyleyken çalışmalarını titizlikle yürüten Fenerbahçe ilk transferini de gerçekleştirdi...

İşte harcama limitleri sonrası Fenerbahçe'de son durum!

Simon Falette İstanbul'a geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen oyuncunun satın alma opsiyonuyla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Ama diğer taraftan da başka bir tartışma sürüyor. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği Finansal Fair Play kriterlerinden dolayı transfer yapabilir mi?

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