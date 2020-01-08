Galatasaray'a transferde piyango gibi haber!

Süper Lig'de art arda yaptığı transferlerle sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerini resmen açıklamıştı. Sekidika transferini de kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan gönderilecek isimler arasında gösterilen Younes Belhanda ve takımdaki iki isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.