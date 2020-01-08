Galatasaray'a transferde piyango gibi haber!

Süper Lig'de art arda yaptığı transferlerle sezona hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi transferlerini resmen açıklamıştı. Sekidika transferini de kısa bir süre içerisinde açıklaması beklenen Galatasaray'da takımdan gönderilecek isimler için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Takımdan gönderilecek isimler arasında gösterilen Younes Belhanda ve takımdaki iki isim hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
8 Ocak 2020 Çarşamba 17:04
Güncelleme: 08.01.2020 17:53
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte tüm dikkatini ara transfer dönemine veren Galatasaray, ocak ayına hızlı bir giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru'yu 6 aylığına kiraladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Cimbom, sezon başında da transferi için uğraştığı ancak Everton'ın 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı yıldız oyuncu için Fransız ekibine 750 bin Euro, oyuncuya ise 650 bin Euro ödeyecek. Transferde hız kesmeyen Cimbom, geçtiğimiz günlerde Uruguaylı yıldız Saracchi'yi de resmen açıkladı.
Takıma yapılacak takviyelerin yanında ilk yarıda beklentilerin altında kalan isimlerle de yollarını ayırma planları yapan sarı-kırmızılılarda öne çıkan isimlerden olan Younes Belhanda için flaş bir gelişme yaşandı.
İŞTE GALATASARAY'DA YAŞANAN TRANSFER HAREKATININ DETAYLARI...
Transfer döneminde sürpriz öneriler, görüşmeler ve transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Bu kez France Football'dan Maxime Desvallees, Lyon'un Fransa Ligi'nde Şampiyonlar Ligi potasında kalabilmesi için gerekli olan 5 futbolcuyu kaleme aldı ve bu listede Belhanda'ya da yer verdi.