Renato Sanches sesleri - Galeri - Fotomaç
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Renato Sanches sesleri

    21 Ağustos 2018 Salı, 00:45:48 Güncelleme: 00:46:31
    Renato Sanches sesleri
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    Renato Sanches sesleri

    Kanarya, Bayern Münih'in yıldızı Renato Sanches'in peşinde... Sportif Direktör Damien Comolli, Alman ekibini ikna edip Portekizli genç yıldızı kiralamak istiyor...

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Renato Sanches sesleri
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    Renato Sanches sesleri

    F.Bahçe'de transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler, Brezilyalı Giuliano'nun takımdan ayrılmasından sonra transfere hız verdi... Sarı-Lacivertliler, Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen 21 yaşındaki orta saha Renato Sanches'in peşinde. Transferde iki taraf da görüşme halinde.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
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    GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK


    F.Bahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, Bayern Münih'li yöneticilerle yaptığı ilk görüşmede Renato Sanches'in transfer şartlarını sordu. Görüşmeler bayramdan sonra da devam edecek.

    SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
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    SÖZLEŞMESİ 2021DE BİTİYOR


    Orta sahada oyunu iki yönlü de oynayabilen Sanches, top tekniğinin yanı sıra fizik gücüyle de dikkat çekiyor. 21 yaşındaki merkez orta sahanın Bayern ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

    13 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI
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    13 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI


    Portekiz Milli Takımı'nda 13 kez forma giyen Renato Sanches, bu karşılaşmalarda 1 gol attı. Genç oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde 16 maça çıktı. Portekizli futbolcu sezonu 2 asistle tamamladı. (Takvim)

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