Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine hemen B ve C planlarını devreye soktu. Akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin, Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko'yu kiraladığı haberleri gündeme geldi. Comolli'nin transferi bitirdiği iddiaları ortada dolaşırken gece yarısı kulüp tarafından bu haber yalanlandı.