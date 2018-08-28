Renato Sanches bombası - Galeri - Fotomaç
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    Renato Sanches bombası

    28 Ağustos 2018 Salı, 02:01:01 Güncelleme: 02:01:52
    Renato Sanches bombası
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    Renato Sanches bombası

    Fenerbahçe'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Önceki gün İstanbul'a getirtilen Marco Fabian'ın transferinden vazgeçildi. Meksikalı 10 numaranın, yapılan kontrollerinde bel fıtığı sorunları olduğu tespit edildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Renato Sanches bombası
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    Renato Sanches bombası

    Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine hemen B ve C planlarını devreye soktu. Akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin, Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko'yu kiraladığı haberleri gündeme geldi. Comolli'nin transferi bitirdiği iddiaları ortada dolaşırken gece yarısı kulüp tarafından bu haber yalanlandı.

    Renato Sanches bombası
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    Renato Sanches bombası

    10 numara transferini çok gizli bir şekilde yürüten Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Bayern Münih'li Renato Sanches olduğu öğrenildi.

    Renato Sanches bombası
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    Renato Sanches bombası

    Bayern'de istediği şansı bulamayan, geçen yıl kiralandığı Swansea'dan da hayal kırıklığıyla dönen Sanches için Alman kulübüyle temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.

    Renato Sanches bombası
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    Renato Sanches bombası

    21 yaşındaki Portekizli yıldızın da F.Bahçe'ye kiralanmaya sıcak baktığı bildirildi.

    Renato Sanches bombası
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    Renato Sanches bombası
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