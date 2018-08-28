28 Ağustos 2018 Salı, 02:01:01
Güncelleme: 02:01:52
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Renato Sanches bombası
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Fenerbahçe'de dün flaş bir gelişme yaşandı. Önceki gün İstanbul'a getirtilen Marco Fabian'ın transferinden vazgeçildi. Meksikalı 10 numaranın, yapılan kontrollerinde bel fıtığı sorunları olduğu tespit edildi.
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Renato Sanches bombası
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Sarı-lacivertliler bu gelişme üzerine hemen B ve C planlarını devreye soktu. Akşam saatlerinde Fenerbahçe'nin, Tottenham'da forma giyen Moussa Sissoko'yu kiraladığı haberleri gündeme geldi. Comolli'nin transferi bitirdiği iddiaları ortada dolaşırken gece yarısı kulüp tarafından bu haber yalanlandı.
Renato Sanches bombası
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10 numara transferini çok gizli bir şekilde yürüten Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Bayern Münih'li Renato Sanches olduğu öğrenildi.
Renato Sanches bombası
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Bayern'de istediği şansı bulamayan, geçen yıl kiralandığı Swansea'dan da hayal kırıklığıyla dönen Sanches için Alman kulübüyle temasa geçen sarı-lacivertli yönetimin transferi bugün ya da yarın açıklaması bekleniyor.
Renato Sanches bombası
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21 yaşındaki Portekizli yıldızın da F.Bahçe'ye kiralanmaya sıcak baktığı bildirildi.