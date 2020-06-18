Murat Özbostan: Zorlu zirvesinden ihraç günlerine...
Sabah Spor köşe yazarı ve A Spor yorumcusu Murat Özbostan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Nihat Özdemir arasında yaşanan gerginliği değerlendirdi. Özbostan, Zorlu sürecinden bu yana yaşananları kaleme alırken, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbol tarihine geçecek eylemlerine devam ediyor..." dedi. İşte detaylar...
18 Haziran 2020 Perşembe 10:48
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbol tarihine geçecek eylemlerine devam ediyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
TFF Başkanı Nihat Özdemir'i söylediği bir cümle nedeniyle kulüpten atmaya karar veren Koç ve ekibi, aslında Aziz Yıldırım döneminin isimlerini bir bir uzaklaştırıyor.
Nihat Bey, ihraç edilmesine fırsat vermeden istifa etti. Tartışmaları da bir kalemde bitirdi.
Şimdi, Ali Bey'in söyleyeceği ya da gündeme taşıyacağı yeni şeyler neler, onlara bakmalı! Yaşananlar Türk Futbolu adına üzücü! Bu iki isim 2010-11 döneminde kader birliği yaptı.
UEFA'ya bile birlikte gittiler, et ve tırnak gibiydiler. Bir cümleye bu kadar alınıp camiayı ayağa kaldırmak yerine, öncesinde olduğu gibi Zorlu'ya Nihat Bey'in ofisine gidip konuyu konuşabilirdi.