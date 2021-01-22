Galeri Fenerbahçe Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! "Mucizevi..."

Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! "Mucizevi..."

Fenerbahçe, ara transfer döneminde dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadrosuna dahil ederken, bu transfer dünya basınında geniş yankı bulmuştu. New York Times yazarı Rory Smith, Mesut Özil'in Arsenal kariyerini kaleme alırken, kendisi hakkında övgü dolu sözler sarf etti. İşte o yazı...

Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! "Mucizevi..."

Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! Mucizevi...

New York Times'ın futbol başyazarı Rory Smith, haftalık köşe yazısını Mesut Özil'in Arsenal'den Fenerbahçe'ye transferine ayırdı. İşte Rory Smith'in New York Times'ta 'Mesut Özil'i yaptıklarıyla hatırlayacağım, yapamadıklarıyla' spotuyla çıkan 'Mesut Özil, harika anılar için teşekkürler' başlıklı yazısı...

Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! Mucizevi...

Mesut Özil, Jack Wilshere'in havadan gelen pasını omzunun üstünden bir bakışla süzüyor. Top gökyüzünden geliyor ama sanki yastığın üstüne bozuk para atmışsınız gibi sekmeden yere iniyor. Çoğu oyuncu hızlanır, topu kontrol etmek için çabalar ve arkasındaki rakiple birlikte hızlanır. Özil ise hızlanmıyor, yavaşlıyor. Adeta yürüyor. Topa bakmıyor, ihtiyacı da yok zaten. Topun nerede olduğunu biliyor. Bunun yerine Giroud'nun nerede olduğuna kısa bir bakıyor. Fransız takım arkadaşıyla sadece 12 gündür beraberler ama onun oyununu mükemmel biçimde okuyor. Giroud'ya mükemmel bir pas atıyor. Yumuşacık bir dokunuşa ceza alanı içerisinde Giroud'ya basit bir vuruş yapmak kalıyor. Pasın hızı o kadar iyiydi ki Giroud'ya vuruş yapmak için zaman, düşünce ve alan bıraktı. Minik bir dokunuşla top ağlarla buluştu.

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Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! Mucizevi...

Giroud gol sevinci için koşarken, bu golü mümkün kılan adamı aradı. Özil, maç içerisinde sürekli bir şeylerden rahatsızdı ama yine de bir şekilde sahaya imzasını atmayı başardı. Varlığı takım arkadaşlarının da oyununu yükseltmişti. Bu pas bile birçok Arsenal taraftarının gönlünü çelmeyi başarmıştı. Arseblog'da, "Özil çoğu takım arkadaşıyla henüz hiç ilişki kuramadıysa veya çok az kurduysa bile bu adam herkesle tanışınca, anlaşınca nasıl bir oyuncu ortaya çıkacak merak ediyorum. Tüm ligi yakacak." demişti. O gün Mesut Özil sadece 11 dakika oynamıştı üstelik.

Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! Mucizevi...

Gerçekte, o kadar uzun süreye bile ihtiyacı yoktu. Eylül 2013'te daha imzayı atar atmaz birçok taraftarı Emirates Stadyumu'nun önüne toplamayı başarmıştı. Sky Sport muhabirine adeta hücum ediyordu insanlar. Son dakika gelişmelerini muhabir kanala aktarırken, taraftarlar da dinliyordu. Anlaşmanın tamamlandığını TV'ye duyururken muhabir, sanki son dakika golü atmışcasına insanlar kutlamaya başladılar.

Mesut Özil için Amerika'dan flaş sözler! Mucizevi...

"ÖNEMLİ OLAN ÖZİL'İN ALINABİLMESİYDİ"
Özil, Arsenal'e gelmişti. O zamanlarda, Mesut Özil'in transferi, yeni ortaya çıkan futbol kültüründe bir başka virajdı. Oyuncunun daha sonra iyi veya güçlü olacağı değildi mevzubahis. Önemli olan alınmasıydı. Özil'in Londra'daki zamanlarını biraz da böyle okumak gerekiyor. Arsenal kariyerindeki belki de en güçlü an oydu. O gece yaşanan büyük sevinç anlaşılabilir bir şeydi. Ancak, geride bıraktığımız 7 yıl Arsenal için çok zor geçti. Rochdale, Torquay veya York City taraftarının 'zor'u başka tabii ama modern süper kulüp standartları için oldukça zorluydu.

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